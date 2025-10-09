長期性侵15歲女學生　性侵犯狼師「只剩2年就刑滿」突被獄友殺死

▲犯下性侵案男子（左）被獄友（右）殺害。（圖／翻攝自NCDAC）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅來納州一名體育老師因多次性侵一名15歲女學生被判入獄，近來卻傳出他在獄中遭另一名囚犯攻擊，被發現時已經失去意識，30分鐘後被宣告身亡，引發外界關注。

60歲男子尼科爾斯(Ernest Nichols)5日早上6時50分左右被人發現，昏倒在莫里(Maury)懲教所Greene Correctional Institution牢房中，警方依謀殺罪指控，向41歲囚犯鮑德溫(Wilbert Baldwin)依謀殺罪發出逮捕令，他目前正在為二級謀殺罪服刑中。

當地媒體報導，尼科爾斯原本在夏洛特市(Charlotte)當地中學Ranson Middle School擔任體育老師14年，然而2009年卻傳出他從2008年開始性侵一名15歲女學生長達半年，還向其傳送許多色情簡訊。

尼科爾斯性侵少女的惡行，後來被少女的母親發現，警方在尼科爾斯家中搜出大量影片、照片和性玩具，2011年因性侵罪被判處15年刑期。原定於2027年9月期滿的他，近來突然遭到獄友殺害，警方正在調查死因。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，性侵害就是犯罪，請撥打113、110 ​