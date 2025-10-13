女兒發現爸從療養院房間消失　幾小時被告知「陳屍在冷凍庫」

▲男子在冷凍庫中被凍死。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名83歲男子在所住的療養院房間中突然失蹤，幾小時後被工作人員發現陳屍在步入式冷凍庫中，令家屬傷心不敢相信，希望當局能夠調查案件，給家屬一個解答。

身為海軍退伍軍人的83歲男子威廉(William Eugene Ray)，由於退休後開始出現阿茲海默症的跡象，女兒克莉絲汀(Kristen Spencer)為了他能獲得全天候的良好照顧，於今年5月開始入住佛州特里尼蒂(Trinity) Memory Care療養院。

克莉絲汀在父親房間中裝了監視器，以便她上班時也能查看父親狀況，然而9月26日她查看監視器時，發現父親竟然不在房間中，事後發現父親自前晚凌晨12時30分起床後，就再也沒有回到房間中。

克莉絲汀立即通知母親與療養院，一段時間後，療養院人員竟然在步行式冷凍庫中找到父親的遺體。

警方表示，他們當天早上8時左右接到報案，在冷凍庫中找到一名成年男子，送醫搶救後仍被宣告身亡，初步資料顯示事件是一起意外，沒有他殺嫌疑。

傷心的家屬表示，「我們需要答案，怎麼會發生這種事？如果我們沒有打電話通知機構，他們什麼時候才會找到他」，希望能夠有人採取行動，確保類似事件不會再發生。