女網紅服裝店自拍意外「拍到失蹤2年男」　家人看影片成功相認

哥倫比亞一名男子失蹤2年後，意外出現在一名女網紅的自拍影片中，家人看到影片後認出身分，終於讓消失已久的他再與家人聯繫，女網紅所拍的影片也在網路上爆紅。

身為哲學家與音樂人的41歲男子迪亞哥(Diego Londoño)2年前在祕魯失蹤，家人多年來一直在尋找他的下落，厄瓜多女商人索拉諾(Amy Solano)在網路上得知他的故事後決定幫忙尋人。

由於有網友指出，曾在祕魯海邊小鎮曼科拉(Máncora)看到疑似是迪亞哥的人，讓索拉諾決定前往當地，沒想到她9月25日在附近城市契克拉約(Chiclayo)一間服飾店自拍時，意外發現身後一名男子，模樣十分神似迪亞哥。

索拉諾將影片分享在網路上後立即爆紅，影片獲得6千多萬點閱，同時她也把影片交給警方報案，最後警方透過她的影片成功找到迪亞哥。

迪亞哥的家屬對外表示，雖然他們十分開心找到迪亞哥，但由於迪亞哥沒有返回哥倫比亞的計畫，家人在與他通話後，最後尊重他的決定。警方表示，雖然迪亞哥拒絕接受心理健康評估，但身體十分健康，通曉多國語言的他這些年來靠著販售銅工藝品維生，之後計畫前往利馬(Lima)遊歷。

事件爆紅後，近來索拉諾再度前往秘魯與迪亞哥見面，影片中可看到，原本蓬頭垢面的迪亞哥打理過後，整個人變得清爽許多，他表示，因為索拉諾的影片讓他感受到很多人的愛與支持，令他十分感謝，不過目前仍沒有回國與家人見面的計畫。