川澤會仍無突破　金融時報：「沒吵架」對烏克蘭已算是成功

▲美國總統川普28日與烏克蘭總統澤倫斯基會晤。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基28日在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）會談3小時，儘管宣稱和平協議完成進度已達90%，實際上仍未取得突破性進展。不過《金融時報》指出，對於基輔而言，川澤2人「沒有吵起來」，或許已經算是一次外交成功。

CNN等外媒指出，川普一見面就大讚澤倫斯基，澤倫斯基則在發言開始與結束時都感謝川普。兩人均未具體說明進展，只強調過程複雜，需要更多時間。

川普在會後記者會表示，自己與澤倫斯基進行了「卓越的討論」，「『同意』這個字太強烈，但我們越來越接近了。」他坦言「棘手問題」有待解決時，特別提及領土爭議，儘管堅稱未對終戰設定最後期限，但似乎同時暗示，現在就是結束衝突的最好時機。

被問及華府將向基輔提供何種具體安全保障時，川普表示希望與歐洲合作，並稱歐洲「將會接管很大一部分」。他還提議親赴烏克蘭國會演說，「如果有助於每月拯救2.5萬條生命」，並推動和平協議的話。

▲川澤今年2月底曾在白宮公開撕破臉。（資料照／路透）



川普在28日會談前，曾與俄羅斯總統普丁通話2小時，「非常好且很有成效」。他宣稱，普丁「希望看到烏克蘭成功」，並且願意與基輔合作解決札波羅熱核電廠控制權的問題，「我們討論過了，它目前狀態很好，可以立即啟動。普丁正在與烏克蘭合作讓它開放。」

澤倫斯基則表示，他與川普討論了「20點和平計畫」的所有面向，達成協議的進度已經來到90%，其中軍事議題更已「100%達成協議」。

烏俄和平談判的主要癥結點，包括札波羅熱核電廠的命運，以及領土問題。其中，札波羅熱核電廠是歐洲最大核電廠，坐落於烏克蘭東南部，目前受到俄軍控制。普丁堅持要求取得頓巴斯地區（Donbas），以及烏克蘭單方面從該地區撤軍，但澤倫斯基將其形容為「紅線問題」，因為任何領土讓步都需經過烏克蘭人民公投決定。