國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男遊客闖「梵蒂岡聖壇」當眾脫褲小便　數百信徒目睹誇張畫面曝

男遊客闖「梵蒂岡聖壇」當眾脫褲小便　數百信徒目睹誇張畫面曝。（圖／翻攝自X）

▲男遊客突然在聖壇上小便。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

一名男遊客在梵蒂岡聖伯多祿大殿參觀聖壇時，竟然在數百名其他信徒與遊客面前，當眾脫掉褲子並且小便，誇張行為令在場所有人震驚，保全人員立即衝上前制止，最後將他帶走。

事件10日早上9時左右發生在聖伯多祿大殿內懺悔祭壇(Altar of Confession)，該地點是教宗時常主持大型彌撒的地方，在天主教中地位十分神聖，然而一名男遊客卻在神聖祭壇上當眾脫褲並且小便。

從網路流傳影片中可看到，男子把褲子脫到約膝蓋的地方，露出整個臀部並開始小便，其他遊客用著震驚又不可置信的表情看著這一切，後來保全衝上前阻止男子並把人帶走。

事件引發網友批評，「太噁心了，而且非常不尊重人」、「非常惡劣的行為」。當地媒體指出，教宗良十四世得知事件後也十分震驚，目前梵蒂岡未對外發表回應，暫無法得知男遊客是否被逮捕或被起訴。

10/12 全台詐欺最新數據

梵蒂岡男遊客聖伯多祿大殿Altar of Confession小便

