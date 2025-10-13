男遊客闖「梵蒂岡聖壇」當眾脫褲小便　數百信徒目睹誇張畫面曝

▲男遊客突然在聖壇上小便。（圖／翻攝自X）
記者李振慧／綜合報導
一名男遊客在梵蒂岡聖伯多祿大殿參觀聖壇時，竟然在數百名其他信徒與遊客面前，當眾脫掉褲子並且小便，誇張行為令在場所有人震驚，保全人員立即衝上前制止，最後將他帶走。
事件10日早上9時左右發生在聖伯多祿大殿內懺悔祭壇(Altar of Confession)，該地點是教宗時常主持大型彌撒的地方，在天主教中地位十分神聖，然而一名男遊客卻在神聖祭壇上當眾脫褲並且小便。
Colorful and diverse: A rowdy tourist urinated on the "Altar of the Pope" in St. Peter's Basilica in the Vatican.— cvetko35 (@cvetko35) October 12, 2025
Police detained the perpetrator. The incident was reported to Pope Leo XIV, who received the news with deep alarm. pic.twitter.com/BPHhdP1mMI
從網路流傳影片中可看到，男子把褲子脫到約膝蓋的地方，露出整個臀部並開始小便，其他遊客用著震驚又不可置信的表情看著這一切，後來保全衝上前阻止男子並把人帶走。
事件引發網友批評，「太噁心了，而且非常不尊重人」、「非常惡劣的行為」。當地媒體指出，教宗良十四世得知事件後也十分震驚，目前梵蒂岡未對外發表回應，暫無法得知男遊客是否被逮捕或被起訴。
