男遊客闖「梵蒂岡聖壇」當眾脫褲小便　數百信徒目睹誇張畫面曝

▲男遊客突然在聖壇上小便。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

一名男遊客在梵蒂岡聖伯多祿大殿參觀聖壇時，竟然在數百名其他信徒與遊客面前，當眾脫掉褲子並且小便，誇張行為令在場所有人震驚，保全人員立即衝上前制止，最後將他帶走。

事件10日早上9時左右發生在聖伯多祿大殿內懺悔祭壇(Altar of Confession)，該地點是教宗時常主持大型彌撒的地方，在天主教中地位十分神聖，然而一名男遊客卻在神聖祭壇上當眾脫褲並且小便。

Colorful and diverse: A rowdy tourist urinated on the "Altar of the Pope" in St. Peter's Basilica in the Vatican.



Police detained the perpetrator. The incident was reported to Pope Leo XIV, who received the news with deep alarm. pic.twitter.com/BPHhdP1mMI — cvetko35 (@cvetko35) October 12, 2025

從網路流傳影片中可看到，男子把褲子脫到約膝蓋的地方，露出整個臀部並開始小便，其他遊客用著震驚又不可置信的表情看著這一切，後來保全衝上前阻止男子並把人帶走。

事件引發網友批評，「太噁心了，而且非常不尊重人」、「非常惡劣的行為」。當地媒體指出，教宗良十四世得知事件後也十分震驚，目前梵蒂岡未對外發表回應，暫無法得知男遊客是否被逮捕或被起訴。