快訊／川普宣布「加薩戰爭」結束　以哈完成最後人質交換

▲美國總統川普在加薩和平峰會上簽署協議文件。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普13日宣布，加薩戰爭正式結束，象徵這場長達兩年的衝突畫下句點。隨著哈瑪斯（Hamas）依協議釋放最後一批仍生還的以色列人質，以色列也同時讓數千名巴勒斯坦囚犯與被拘留者返家，雙方完成交換。

根據《路透社》報導，紅十字會（Red Cross）於13日完成移交程序，20名仍在世的以色列人質從加薩獲釋。消息傳回特拉維夫後，大批民眾湧上「人質廣場」（Hostage Square），擁抱、落淚、歡呼，場面感人；而在加薩地區，巴士載著約2000名獲釋囚犯抵達醫院，親友揮舞巴勒斯坦旗幟迎接，許多人邊哭邊笑，場面同樣激動。

▲▼以色列人質獲釋與家人團聚。（圖／路透）



川普隨（Donald Trump）後在以色列國會（Knesset）發表演說表示，「天空恢復平靜，槍聲止息，警報靜止，太陽升起在終於迎來和平的聖地。」他形容，這場讓雙方人民都深受折磨的「漫長惡夢」終於結束。

這項由美國、埃及、卡達與土耳其斡旋的協議，被視為以色列與哈瑪斯停火及人質、囚犯互換的第一階段。川普之後與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）在紅海渡假勝地沙姆沙伊赫（Sharm el-Sheikh）共同主持峰會，邀集逾20位世界領袖出席，商討加薩的未來治理、安全與重建方向。

川普在峰會上簽署協議文件，與埃及、卡達、土耳其三國領袖共同承諾「協力落實並維持這項歷史性的停火協議」。他在致詞中表示，「現在，重建開始了，」並形容這項協議可能是「最偉大的和平交易」。

▲▼巴勒斯坦囚犯獲釋返回加薩走廊。（圖／路透）



這批20名獲釋人質，是2023年10月7日哈瑪斯突襲以色列時被擄走的251人中最後的生還者。那場攻擊共造成1200人喪生，也引爆長達兩年的戰爭。以色列稍早依協議停止對加薩市的全面攻勢，讓大批巴勒斯坦民眾得以返回家園。

根據加薩衛生當局統計，戰爭期間共有約6萬8千人喪生。雖然停火生效，但雙方仍有不少爭議待解，包括尋回其餘26名已死亡人質的遺體，以及解決加薩未來的治理與安全安排。

川普強調，這場戰爭的終結將是中東邁向和平的新起點，「漫長的黑夜結束了，黎明正在到來。」