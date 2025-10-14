加薩終停火！　拜登發文「大讚川普」：為和平努力

▲拜登在社群平台X發文讚揚川普。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國前總統拜登13日在社群平台X發文，罕見讚揚現任總統川普（Donald Trump）在以色列與哈瑪斯（Hamas）戰爭中的和平努力，感謝他促成加薩（Gaza）停火及人質交換，強調「深感感激與寬慰」。

拜登（Joe Biden）在貼文中指出，他對20名倖存以色列人質最終獲釋、與家人重聚感到欣慰，同時也為飽受戰火摧殘的加薩平民終於能重建生活感到高興。他說，「這一天終於來臨——對經歷地獄般折磨的人質與失去一切的平民而言，都是新的開始。」

I am deeply grateful and relieved that this day has come – for the last living 20 hostages who have been through unimaginable hell and are finally reunited with their families and loved ones, and for the civilians in Gaza who have experienced immeasurable loss and will finally… — Joe Biden (@JoeBiden) October 13, 2025

拜登強調，達成這項協議並不容易，「我的政府一直不懈努力，讓人質回家、協助巴勒斯坦平民獲得援助並結束戰爭」。他也特別讚揚川普與其團隊「努力推動停火協議達成最終結果」，肯定其促成和平的角色。

根據協議，哈瑪斯於13日釋放20名以色列人質，以色列則同日釋放超過1900名巴勒斯坦囚犯，為由川普政府支持的和平計畫揭開第一階段序幕。

拜登最後表示，在美國與全球的支持下，中東正朝向持久和平邁進，「希望以色列人與巴勒斯坦人都能共享和平、尊嚴與安全的未來。」

此外，前白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）也在CNN節目中表示，川普應獲得這項協議的肯定，並點名史帝夫．魏科夫（Steve Witkoff）、庫許納（Jared Kushner）與國務卿盧比歐（Marco Rubio）等人為達成協議付出艱辛努力。