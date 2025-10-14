　
    • 　
>
國際

加薩終停火！　拜登發文「大讚川普」：為和平努力

▲▼ 拜登、川普。（圖／路透）

▲拜登在社群平台X發文讚揚川普。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國前總統拜登13日在社群平台X發文，罕見讚揚現任總統川普（Donald Trump）在以色列與哈瑪斯（Hamas）戰爭中的和平努力，感謝他促成加薩（Gaza）停火及人質交換，強調「深感感激與寬慰」。

拜登（Joe Biden）在貼文中指出，他對20名倖存以色列人質最終獲釋、與家人重聚感到欣慰，同時也為飽受戰火摧殘的加薩平民終於能重建生活感到高興。他說，「這一天終於來臨——對經歷地獄般折磨的人質與失去一切的平民而言，都是新的開始。」

拜登強調，達成這項協議並不容易，「我的政府一直不懈努力，讓人質回家、協助巴勒斯坦平民獲得援助並結束戰爭」。他也特別讚揚川普與其團隊「努力推動停火協議達成最終結果」，肯定其促成和平的角色。

根據協議，哈瑪斯於13日釋放20名以色列人質，以色列則同日釋放超過1900名巴勒斯坦囚犯，為由川普政府支持的和平計畫揭開第一階段序幕。

拜登最後表示，在美國與全球的支持下，中東正朝向持久和平邁進，「希望以色列人與巴勒斯坦人都能共享和平、尊嚴與安全的未來。」

此外，前白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）也在CNN節目中表示，川普應獲得這項協議的肯定，並點名史帝夫．魏科夫（Steve Witkoff）、庫許納（Jared Kushner）與國務卿盧比歐（Marco Rubio）等人為達成協議付出艱辛努力。

分享給朋友：

追蹤我們：

哈瑪斯、以色列、巴勒斯坦、加薩走廊、拜登、川普、美國

