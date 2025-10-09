定期定額0050「還要再買台積電？」　過來人給建議：很香的

▲買了0050，還需要買台積電嗎？（示意圖／路透）

網搜小組／曾筠淇報導

如果手上已經有0050，還有需要買台積電嗎？近日就有一名男網友表示，自己長期定期定額0050，由於它台積電的占比本來就高，所以他就猶豫，不知道是否還要額外買進台積電？貼文曝光後，引起討論。

這名男網友在Dcard上，以「定期定額0050 vs 台積電」為標題發文表示，自己長期定期定額0050，每月投入約3萬元，以這樣的狀況來說，是否還要再買台積電？原PO提到，因為0050中，台積電的占比本來就很高，所以他先前就沒有特別買台積電了，不知道是否有人是直接定期定額台積電呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「怕輸買0050，不怕虧選台積電」、「台積電定期定額也是很香的啊」、「支持買台積電，0050占比台積電很高，說分散也沒到多分散，不如買個股漲更爽」。

也有網友表示，「都買啊，台積電漲幅通常勝過0050，但回彈的時候也跌得更深，而且一張也比較貴」、「有的，買台積電高風險高報酬，不要看它一直漲，不知道哪一天會來一個不知道的什麼的壞消息，可能會導致大跌，這誰都不知道，跌幅就會嚇死人；買0050中風險中報酬，如果只是台積電有什麼負面消息出來，並不會影響到其他股票，跌幅就沒有比單買台積電這麼高了」。