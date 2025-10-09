　
滿桌香菜料理！男友稱「想讓妳接受」 她氣炸分手網挺：測試底線

男友故意請媽媽準備滿桌香菜料理，女友看到傻眼怒提分手。（示意圖／Pexels）

▲男友故意請他媽媽準備滿桌香菜料理。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

因為香菜分手！一名女網友表示，與男友交往近5年，原以為感情穩定、即將見家長，沒想到卻因「香菜」而分手。原PO坦言，自己從小就無法接受香菜味道，卻在中秋節被男友帶到他家用餐時遭遇「滿桌香菜料理」來強迫她接受，讓她當場氣炸、憤而提分手，貼文曝光後，引發網友熱議。

原PO在Dcard以「因為香菜和男友分手」為題發文，表示交往期間男友常誇母親廚藝好，並說這次中秋節邀她到家裡團聚、讓家人認識她。她開心準備伴手禮前往，途中男友還說媽媽特地準備了「她愛吃的菜」。但一踏進屋內，她立刻聞到濃烈的香菜味，「不敢吃的人應該懂那種反胃感」，直到坐上餐桌才發現，除了炒青菜外，其餘幾乎每道菜都被灑滿香菜。

她回憶，男友母親還熱情地說：「XX說你超愛吃香菜，我特別多放一些喔，要多吃一點！」讓她當場傻眼。原PO表示，男友明明知道她最怕香菜，卻對母親說了相反的話。雖然當下礙於禮貌不敢反駁，只能努力挑掉香菜，但心中早已滿是怒火。

吃完飯後，男友載她回家的路上爆發激烈爭吵。原PO質問男友為何要這樣捉弄自己，愛吃香菜的男友則辯稱：「只是想讓妳試著接受而已，不敢吃很怪啊！」這句話讓她氣得立刻下車、當場提分手，隨後封鎖對方所有聯絡方式。

原PO表示，冷靜後仍認為自己沒有衝動行事，「真的有必要為了香菜分手嗎？有，真的有。」她指出，自己平時煮飯總會避開男友不敢吃的食材，對方幾乎不吃任何綠色蔬菜，連紅蘿蔔、木耳、茄子、豆芽菜、甜椒、番茄、洋蔥等都不碰，「每次煮飯都超痛苦，但我還是盡力煮他愛吃的。」如今對方卻用她最怕的食材來開玩笑，讓她感到既心寒又憤怒。

貼文曝光後，不少網友力挺原PO，留言表示「食物這個真的沒必要強迫他人接受」、「真的分得好！他自己愛吃不能理解妳不愛，還故意跟他媽說妳愛吃，真的是不尊重妳」、「只是想讓你接受，服從性測試？」「比較荒謬的是居然交往五年才發現他這麼不尊重人」、「他根本不是要妳接受香菜，他是在測試妳的底線，看妳願不願意為了他委曲求全」、「問題不是香菜，是自我中心+白目+白爛，千萬不要回頭。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字：

Dcard

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

