　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台積電1張140萬！她月薪3萬「真的買不起」　過來人看傻：好好工作

▲▼台積電。（圖／路透）

▲台積電一張破百萬。（示意圖／路透，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

很多人看到台積電股價不斷往上，都會覺得心癢癢。只是近日就有一名女網友表示，台積電股價衝破1400元，就算真的想要買，這價格對小資族來說，實在壓力很大，月薪3萬的人要怎麼買台積電呢？貼文曝光後，引起討論。

這名女網友在Dcard上，以「月薪三萬怎麼買台積電啊」為標題發文，提到看到台積電股價上漲，既覺得心癢，又覺得這價格實在買不起。眼見台積電股價衝破1400元，等於一張就要140萬元，對小資族來說，實在壓力很大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，現在雖然確實可以買零股，但感覺距離「台積電」還是很遠，而且每次只買幾股，手續費算下來也不知道是否划算。因此她就想知道，大家都是怎麼開始買零股的？

▲▼台積電。（圖／路透）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「老問題了，基本上有買放著都是賺，我也是只夠買零股，500多元買到現在1400元，我是沒有很在意手續費多少，因為扣掉也沒差多少，只有後悔以前沒有多買」、「月薪10萬的人也是買零股吧！沒這麼多錢一次一張買，定期定額零股買到現在也都翻倍了」、「沒關係呀！我就一股一股買，然後逢低加碼金額拉高一點」、「你現在不買就一路看它上去」。

也有網友表示，「所以我乾脆不買台積電，我改買別的股加減賺，買10股1萬4000多我拿去買別的100股，漲幅小點沒關係，我賺個便當錢就好」。還有網友直呼，「哪來那麼多人一張一張買？你要確定欸，還是你根本不懂」、「建議你搞懂之前先不要買股票」、「會問這種問題，我建議你這輩子好好工作就好，別想著要投資了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
神說吸金45億全台3千人受害！驚人鈔票磚曝光
快訊／老虎溝罹難台灣人身分曝光！
快訊／台股安啦！國安基金進場184天　確定繼續護盤
台新、新光投信合併　金管會點頭了
轉落腳松南營區？　蔣萬安稱輝達「已看過」：年底前有初步結果
簡舒培問新壽開百億解約「卻不送公文」　蔣萬安冷回：妳去問它
311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸終於找到了
Fumi阿姨「醫學系友人突傳1張圖」！北捷嬤現身台大

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

定期定額0050「還要再買台積電？」　過來人給建議：很香的

「左輔星」發威！「4生肖」事業、財運大爆發　屬兔收入狂翻倍

周年慶登場！Global Mall飲品買1送1候車開喝　漢神巨蛋衝27.7億

黑心豬大腸風暴延燒！台東縣衛生局查核抽驗　結果曝光

台積電1張140萬！她月薪3萬「真的買不起」　過來人看傻：好好工作

國慶日北東溼答答「午後南部雷雨」　熱帶擾動接力飄水氣

台北文創劇作獎《深度安靜》、《失明》　榮獲金馬獎8項提名

2025香山濕地藝術季登場　張治祥秘書長邀民眾共賞在地藝術與自然

紅線牽金磚！樂成宮月老「姻緣金磚」　400名額4分鐘秒殺

他滑到2026年2月「一看畫面超舒壓」！ 4萬人朝聖：完美

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

定期定額0050「還要再買台積電？」　過來人給建議：很香的

「左輔星」發威！「4生肖」事業、財運大爆發　屬兔收入狂翻倍

周年慶登場！Global Mall飲品買1送1候車開喝　漢神巨蛋衝27.7億

黑心豬大腸風暴延燒！台東縣衛生局查核抽驗　結果曝光

台積電1張140萬！她月薪3萬「真的買不起」　過來人看傻：好好工作

國慶日北東溼答答「午後南部雷雨」　熱帶擾動接力飄水氣

台北文創劇作獎《深度安靜》、《失明》　榮獲金馬獎8項提名

2025香山濕地藝術季登場　張治祥秘書長邀民眾共賞在地藝術與自然

紅線牽金磚！樂成宮月老「姻緣金磚」　400名額4分鐘秒殺

他滑到2026年2月「一看畫面超舒壓」！ 4萬人朝聖：完美

擔保金2.5億元！辜仲諒聲請解禁赴泰國　高院裁准責付林佳龍等3人

台船連3個月自結獲利　產能提高、營業虧損月減逾四成

定期定額0050「還要再買台積電？」　過來人給建議：很香的

下訂1200萬鳥籠房　月繳3萬房貸！「1原因」他後悔了：不想當房奴

毛孩不會說痛：健檢是飼主最暖心的守護

東京圍牆倒塌壓垮木造老宅　鄰居驚恐逃生！揭「牆裂40年」未修

TPBL夢想家本季口號「New Era」　韓駿鎧：新姿態再出發

鄭麗文當主席？　國民黨窮則變「變了未必通」

中央想搶功？　李四川：輝達留台北是蔣萬安、賴清德共同政績

台南藍軍批烏山頭水庫「種電」　蔡育輝：要民進黨中央立即喊停二期種電

【塞車震撼空拍】中國最大收費站「36車道全開」

生活熱門新聞

沖繩機場「台人超沒水準一幕」！丟臉丟到國外

薇閣中學遭爆「5男2女不當行為」　校方怒斥謠言：已報警

雙颱大迴轉！　最新路徑曝

美籍網紅救災「存款剩2元」突收2萬贊助感動哭

林口某雙語幼兒園要告了！發布正式聲明稿

國小畢旅「3天2夜」快破萬！完整行程曝光　家長臉綠了

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

北捷踹嬤「Fumi阿姨」被問：是男是女？高EQ回應

消失1小時！男友「定位知名1商圈」　網勸分手

今晨19.9℃！　國慶連假雨區曝

快訊／台北捷運今早傳列車故障　乘客擠爆月台

出國玩一周「中流感再請一周」　學生下場崩潰

林口某幼兒園「聲明稿曝光」

比LINE視訊還穩「一票果粉卻不用」！網曝原因

更多熱門

相關新聞

30年前「高雄銀座」傳單曝摩天輪、電影院　在地笑：沒看過

30年前「高雄銀座」傳單曝摩天輪、電影院　在地笑：沒看過

銀座是東京都地王，高雄也有「高雄銀座」，有民眾在網路PO出30年前老照片，當時主打「有摩天輪、電影院、兒童樂園」等豪華規劃，不過30年過去，設施都沒實現。信義房屋專家表示，該區已成台積購屋熱區。

滿桌香菜料理！男友稱「想讓妳接受」她氣炸怒分手

滿桌香菜料理！男友稱「想讓妳接受」她氣炸怒分手

台積電史上最強Q3！9月營收站穩3千億　優於市場預期

台積電史上最強Q3！9月營收站穩3千億　優於市場預期

台股飆新高！主動式ETF接力秀　3檔盤中刷天價

台股飆新高！主動式ETF接力秀　3檔盤中刷天價

台積電飆1455元新天價　台達電首度衝進千金股

台積電飆1455元新天價　台達電首度衝進千金股

關鍵字：

台積電股票Dcard

讀者迴響

熱門新聞

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了

沖繩機場「台人超沒水準一幕」！丟臉丟到國外

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

黑男街頭配對片下架風波燒！　又被挖大尺度正妹片

女神「現身災區清水溝」！

從朋友變老公！Lulu甜喊陳漢典「我的李大仁」　私下告白內容超噴淚

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲

能躺就不坐「最懶散星座」Top 3公開

顏正國浪子回頭！2童星也入歧途　他淪「十大逃犯」

死了都要討債！　女趁「瞻仰遺容」偷按指印

更多

最夯影音

更多
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面