台積電1張140萬！她月薪3萬「真的買不起」　過來人看傻：好好工作

▲台積電一張破百萬。（示意圖／路透，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

很多人看到台積電股價不斷往上，都會覺得心癢癢。只是近日就有一名女網友表示，台積電股價衝破1400元，就算真的想要買，這價格對小資族來說，實在壓力很大，月薪3萬的人要怎麼買台積電呢？貼文曝光後，引起討論。

這名女網友在Dcard上，以「月薪三萬怎麼買台積電啊」為標題發文，提到看到台積電股價上漲，既覺得心癢，又覺得這價格實在買不起。眼見台積電股價衝破1400元，等於一張就要140萬元，對小資族來說，實在壓力很大。

原PO說，現在雖然確實可以買零股，但感覺距離「台積電」還是很遠，而且每次只買幾股，手續費算下來也不知道是否划算。因此她就想知道，大家都是怎麼開始買零股的？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「老問題了，基本上有買放著都是賺，我也是只夠買零股，500多元買到現在1400元，我是沒有很在意手續費多少，因為扣掉也沒差多少，只有後悔以前沒有多買」、「月薪10萬的人也是買零股吧！沒這麼多錢一次一張買，定期定額零股買到現在也都翻倍了」、「沒關係呀！我就一股一股買，然後逢低加碼金額拉高一點」、「你現在不買就一路看它上去」。

也有網友表示，「所以我乾脆不買台積電，我改買別的股加減賺，買10股1萬4000多我拿去買別的100股，漲幅小點沒關係，我賺個便當錢就好」。還有網友直呼，「哪來那麼多人一張一張買？你要確定欸，還是你根本不懂」、「建議你搞懂之前先不要買股票」、「會問這種問題，我建議你這輩子好好工作就好，別想著要投資了」。