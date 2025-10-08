　
地方 地方焦點

國慶連假公路局北分局　轄管省道疏運措施報你知

▲國慶連假公路局北工分局，轄管省道疏運措施報你知

▲北分局規劃台61線 台15線沿線樞紐路口義交協勤。（圖／北分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

公路局北區養護工程分局7日表示，今年10月10日國慶日為3天的連續假期，預估北部地區自9日下午4時起，在快速公路銜接國1及國3與國5南港系統附近路段會有第一波南下車潮，連假首日10月10日上午8時更將湧入大量南下車潮。

中長程南下的車潮於10日上午7時出現在國道1、3、5號；台61線尖峰車潮於8時起，出現在新竹路段，整體尖峰時段集中於當日上午9至12時，北返車潮則集中於10月12日下午1時至晚間9時間，國道1號與3號無實施高乘載管制措施，國道5號循例自10月11日至10月12日每日13時至18時，於蘇澳至頭城匝道實施北向入口高乘載管制，

籲請宜花東收假返回北部地區用路人注意，建議鄉親可提早出發，或在出發前先上網了解路況選擇路線，避開壅塞路段和時段。提醒用路人，為因應大量車流進入新竹市台61線與台15線，北分局相關管制措施如下：

一、台68線南寮匝道自10月9日晚間10時至10月12日晚間11時禁止左轉台15線南下

二、台15線71.5公里處新港三街路口，於9日晚間10時至10月12日晚間11時封閉(3)台61線鳳鼻尾隧道前竹1路口，於10月3日下午3時起至10月13日上午9時封閉。

▲國慶連假公路局北工分局，轄管省道疏運措施報你知

▲預估首日台61線竹港大橋南下壅塞車潮。（圖／北分局提供）

北分局建議，中短程旅次的用路人，可以利用台61線、台1線、台3線及台31線做為桃園、台北、新竹間往返的替代道路，北部地區往返宜蘭、花東地區用路人如遇國道5號壅塞，建議可改道行駛台9線，因台2線福隆海水浴場周邊路段於歷次連假期間皆屬易壅塞路段，建議用路人改道可節省更多寶貴行車時間。

短程出遊的車潮，預估在連假期間每天都會出現在各知名遊憩區的周邊路段，省道台2線北海岸淡水至萬里附近及東北角福隆至瑞濱路段、台3、台4及台7線大溪、慈湖、石門水庫風景區，台3線北埔、峨眉附近、台9甲線烏來都是容易車多段，預估交通尖峰時間約在11至13時及17至19時。

