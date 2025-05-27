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端午連假　公路局北分局轄管省道疏運措施報你知

▲端午連假，公路局北分局轄管省道疏運措施報你知

▲端午連假，預估首日台61線竹港大橋南下壅塞車潮。（圖／北分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

公路局北分局26日表示，再過幾天就要放3天端午連假了，端午節是我國四大節日之一，預估北部地區自5月29日(星期四)下午4時起在快速公路銜接國1及國3與國5南港系統附近路段會有第一波南下車潮，連假首日5月30日（星期五）上午8時更將湧入大量南下車潮。

中長程南下的車潮於30日上午7時出現在國道1、3、5號，及台61線尖峰車潮於8時起，出現在新竹路段，整體尖峰時段集中於當日上午9~12時，北返車潮集中於6月1日下午1時至晚間9時間，國道1號與3號無實施高乘載管制措施，國道5號循例自5月31日至6月1日每日13時至18時，於蘇澳至頭城匝道實施北向入口高乘載管制，請宜花東收假返回北部用路人注意，建議鄉親可提早出發，或在出發前先上網了解路況選擇路線，避開壅塞路段和時段。

▲端午連假，公路局北分局轄管省道疏運措施報你知

▲北分局規劃台61線,台15線沿線樞紐路口義交協勤。（圖／北分局提供）.

為因應大量車流進入新竹市台61線與台15線，北分局相關管制措施如下：(1)台68線南寮匝道自5月29日晚間10時至6月1日晚間11時禁止左轉台15線南下，同時段，台15線71.5公里處新港三街路口也會封閉，(2)台61線鳳鼻尾隧道前竹1路口，5月29日下午3時~6月2日上午9時封閉。

北分局建議，中短程旅次的用路人，可以利用台61線、台1線、台3線及台31線做為桃園、台北、新竹間往返的替代道路，北部地區往返宜蘭、花東地區用路人如遇國道5號壅塞，建議可改道行駛台9線，因台2線福隆海水浴場周邊路段於歷次連假期間皆屬易壅塞路段，加上正值2025福隆沙雕季活動，交通壅塞情形更甚，建議改道可節省更多寶貴行車時間。

短程出遊的車潮，預估在連假期間每天都會出現在各知名遊憩區的周邊路段，省道台2線北海岸淡水至萬里附近及東北角福隆至瑞濱路段、台3、台4及台7線大溪、慈湖、石門水庫風景區，台3線北埔、峨眉附近、台9甲線烏來都是容易車多段，預估交通高峰時間大約是11~13時和17~19時。

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