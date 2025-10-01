　
地方 地方焦點

星享道「雙城雙享」台中高雄1趟玩透透　劍湖山優惠4大連假適用

▲星享道集團台中三館聯手推出「雙城‧雙享旅」，台中都市繁華＋旗津海岸渡輪，一次玩遍雙城魅力。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲星享道集團台中三館聯手推出「雙城‧雙享旅」，台中都市繁華＋旗津海岸渡輪，一次玩遍雙城魅力。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中、雲林報導

2025年下半年度國旅小確幸一波接一波！雙十連假將至，餐飲與休閒業者卯足全力祭出優惠與新玩法，要讓民眾假期不只是吃飽喝足，更能盡情遊玩，從台中到雲林都能嗨翻天。

台中星享道酒店集團率先推出「全民85折」方案，凡持身分證或護照即可於星饗道國際自助餐享折扣。餐檯主打韓式美食風潮，結合海鮮主題，螃蟹、白蝦、爐烤牛排到精緻甜點一應俱全，假期餐桌瞬間升級山海盛宴。十月同步開跑的「2025秋季線上旅展」餐券，更打出平日早餐每客350元起、午餐850元起、晚餐及假日980元起的價格，還有限時「買20送1」團購優惠。

住宿部分，星享道旗下三館同步上線「雙城‧雙享旅」專案，把台中都會繁華與高雄旗津海岸靜謐串連，專案包含兩晚住宿、早餐、夜市券與渡輪票，一趟行程即可體驗雙城魅力。另有高鐵聯票優惠，平日可享78折、假日85折，並贈甜點飲品暢飲，適合規劃小旅行的民眾。

同樣鎖定連假出遊人潮，雲林劍湖山世界則自9月27日至10月26日推出「Fun假就來劍湖山」活動，教師節、中秋、國慶、光復四大連假通通適用。身分證字號對中「1碼」門票499元（原價1199元，約42折）、對中「2碼」更只要299元（約25折），一票暢玩水陸設施。

園區萬聖節主題活動也將於9月27日至11月9日登場，小丑列車長 Dr. J 帶隊，遊客若全身裝扮達七成以上，即可享299元入園優惠。每天午後3點半固定有「Dr. J 萬聖狂歡趴」演出，假日還會升級為遊行版，讓遊客沉浸在熱鬧派對氛圍。

最受矚目的，莫過於亞洲首發的「VR Dino 飛越恐龍谷」。全新設施「侏儸紀叢林荒野逃生」結合虛擬實境，帶領遊客穿越遠古叢林、逃離巨大恐龍追擊，並在緊要關頭獲得神秘盟友拯救，驚險刺激宛如置身電影場景。該設施採每日限量預約，吸引不少「恐龍迷」搶先體驗。

劍湖山渡假大飯店也同步推出連假住房專案，兩人成行、一泊一食，每人1800元起，讓遊客白天盡情暢玩樂園，晚上再享受飯店的悠閒時光。從五星飯店的自助餐與旅宿組合，到雲林主題樂園的限時活動與亞洲首發VR體驗，今年十月國慶檔期，台灣旅遊市場可說是「吃喝玩樂一把抓」，精彩可期。

▲劍湖山世界萬聖活動將從9月27日啟動，歡迎民眾一起搞怪。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲劍湖山世界萬聖活動將從9月27日啟動，歡迎民眾一起搞怪。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

09/30 全台詐欺最新數據

飯店餐券旅遊美食國慶連假劍湖山飯店

