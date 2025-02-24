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迎228連假　公路局北分局公布省道疏運措施

▲228連假，公路局北分局轄管省道疏運

▲228連假，公路局北分局轄管省道疏運。（圖／北分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

228連假即將到來，公路局北分局24日指出，預估北部地區自2月27日下午4時起在快速公路銜接國1及國3與國5南港系統附近路段，會有第一波南下車潮，連假首日2月28日上午8時更將湧入大量南下車潮。因此建議中短程旅次的用路人，可以利用台61線及台1線、台3線、台31線作為桃園、台北、新竹間往返的替代道路。

而北部地區往返宜蘭、花東地區用路人如遇國道5號壅塞，建議提前可改道行駛台9線，因台2線福隆路段於歷次連假期間皆屬易壅塞路段，建議改道可節省更多寶貴行車時間。

公路局北分局說，中長程南下的車潮預估將於28日上午7時出現在國道1、3、5號及台61線。尖峰車潮於8時起，出現在新竹路段，整體尖峰時段集中於當日上午7至下午1時；北返車潮集中於3月2日（星期日）下午1時至晚間9時，國道1號與3號無實施高乘載管制措施，國道5號循例自3月1日至2日每日下午1時至下午6時，於蘇澳至頭城匝道實施北向入口高乘載管制，請宜花東收假返回北部用路人注意，建議鄉親可提早出發，或在出發前先上網了解路況選擇路線，避開壅塞路段和時段。

特別提醒用路人，為因應大量車流進入新竹市台61線與台15線，公路局北分局相關管制措施如下：(1)台68線南寮匝道自2月27日晚間10時至3月2日晚間11時禁止左轉台15線南下，同時段，台15線72公里處新港三街路口也會封閉，(2)台61線鳳鼻尾隧道前竹1路口，2月27日下午3時至3月3日上午9時封閉。

台66線銜接國道1號的平鎮系統交流道，於2月28日上午5時至中午12時，南入匝道將封閉，預定經由台66線銜接國道1號南下的用路人，可於台66線平鎮交流道或新屋交流道銜接平面道路至國道1號幼獅交流道南下。
台61線苗栗竹南路段銜接國道3號的西濱交流道，於3月1日至2日每日中午12時至晚間9時，北入匝道將封閉，用路人可續行台61線至前方83K線由連絡道轉台1線至香山交流道銜接國3北上。

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