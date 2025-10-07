　
國慶連假國旅訂房率52.96%　連江縣70.03%奪冠

▲▼國旅,旅宿,旅館,飯店,住宿。（圖／記者李姿慧攝）

▲國慶假期前2日平均訂房率52.96%。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

國慶日連假（10月10日至10月12日）將至，交通部觀光署統計，假期前2日平均訂房率52.96%，其中又以連江縣70.03%最高，宜蘭縣、新北市也有超過6成，另有7縣市高於平均。

根據觀光署截至10月3日統計，國慶連假前2日訂房率，前3名依序為連江縣70.03%、宜蘭縣63.86%、新北市60.44%，另外，基隆市、台北市、苗栗縣、台中市、南投縣、屏東縣及台東縣等7個縣市訂房率也高於平均。

若以各日訂房率來看，連假首日前3名為連江縣71.43%、宜蘭縣68.08%、新北市64.53%；基隆市、台北市、桃園
市、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、屏東縣及台東縣等9縣市也超過5成。連假次日前3名為連江縣68.63%、宜蘭縣59.64%、基隆市57.74%；新北市、台北市、桃園市、苗栗縣、南投縣、屏東縣、花蓮縣及台東縣等8縣市也超過5成。

觀光署分析，訂房率較高的縣市，可能與當地舉辦節慶或季節性活動有關，像是台北市國慶大會、台北101國慶展演、桃園市台茂雙十煙火、台中市國慶晚會及南投縣國慶煙火等。另外，連江縣主因當地住宿供給少，加上馬祖國際藝術島活動加持，訂房率較高。

觀光署也說，此數據為國慶日連假1周前由旅宿業者填報，民眾習慣在接近假期時才安排行程，預期連假前2日平均訂房率會再提升。

10/06 全台詐欺最新數據

中秋連假3縣市訂房最滿「熱點揭曉」

中秋連假3縣市訂房最滿「熱點揭曉」

明（4日）迎來中秋3天連假，根據觀光署公布訂房率，新北市、台北市及苗栗縣為訂房最夯前3名。對此，北市府指出，中秋連假住宿熱區集中在中山、中正、萬華和信義區；新北市部分，民宿預估以瑞芳最受歡迎，旅館則以板橋、新店及淡水為主。而苗栗縣則說，連假通常以親子家庭旅遊居多，建議旅客可規劃山、海線不同玩法。

中秋出遊「3縣市」訂房率最高　高公局：短途改走省道

中秋出遊「3縣市」訂房率最高　高公局：短途改走省道

星享道「雙城雙享」專案　台中、高雄一趟玩透透

星享道「雙城雙享」專案　台中、高雄一趟玩透透

教師節連假國旅訂房率5成5　中秋平均僅4成低於前年

教師節連假國旅訂房率5成5　中秋平均僅4成低於前年

全台連假訂房率「蓋牌」惹議　交長：50%旅客當天才找住宿

全台連假訂房率「蓋牌」惹議　交長：50%旅客當天才找住宿

