　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李洋備詢處女秀！藍委問人事獨大他尷尬歪頭　卓榮泰急救援回應

▲運動部部長李洋、行政院長卓榮泰出席施政報告。（圖／記者林敬旻攝）

▲運動部長李洋、行政院長卓榮泰出席施政報告。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

運動部9月9日正式揭牌，今（7日）是運動部長李洋上任後的首次立院備詢。國民黨立委林倩綺關心運動部人事案獨大問題；李洋聽聞後先歪頭皺眉問「你是說我們國體大現在有太多人嗎？」林倩綺則補充，他是指人事獨大，沒有特別指是什麼；李洋尷尬笑一下回應說，已有在做了解。

立法院會今天對行政院院長施政報告繼續質詢。林倩綺質詢時詢問，運動部9月9日正式掛牌，至今將近一個月，帶著全民對體育發展寄予厚望。林倩綺直指，不過，近期有聲音認為，體育部人事獨大，體育發展過去是國體大、台師大、北市大、台體大，跟各界學術訓練系統共同參與，相互制衡，讓資源透過多元觀點並進，現在決策人事佈局，讓人懷疑集中單一體系，恐怕壓縮學術單位地方教練發展空間。

林倩綺問，在體系平衡下，未來高階人士、專案評審、委員評審專案制度上，如何確保不同體系，不同運動項目都有代表？大家關注補助遭人為干預，你未來能不能確保這些問題沒有？

李洋第一時間似乎不太聽懂題目重點，問到，「你是說我們國體大現在有太多人嗎？」事後還歪頭，林倩綺則補充，她是指人事獨大，沒有特別指是什麼。李洋尷尬笑一下回應說，已有在做了解。林倩綺建議，要借助外力，建立外部監督平台，讓地方教練基層運動員，有機會參與政策討論，確保選訓決策，不會被少數人壟斷。

李洋說，「這部分有作了解，會多聽...」。林倩綺則打斷他說，不是只有了解，要做到」，李洋回，「有的有的」林倩綺再說，「不是只有了解，而是要做到。」卓榮泰救援回應，「跟委員說明，當初我們在邀請這些部會首長時，就沒有考慮他們是不是單一，因為我們是希望他們能夠投入對運動改革，因此是拿他的長處、取他長處，委員的顧慮不會發生。」

林倩綺再質詢，「在運動部成立之後，原本大家期待要到200億，但賴總統承諾到245億，我們現在就這經費查察時，發現裡面太多東西無計畫，所以從145億到245億，要讓這樣的計畫通過，我們對於人民要負責，請運動部跟過去體育署在教育部下面有的相關計畫能趕快送來。」李洋簡單答，「是」。

▲運動部部長李洋、行政院長卓榮泰出席施政報告。（圖／記者林敬旻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
強盜殺人還性侵孕婦！「中山之狼」死囚徐偉展中風後求再審
快訊／2大車橋上對撞！駕駛身亡...現場慘況曝
快訊／賴清德臨時新增不公開行程　將赴「挖土機超人」靈堂致哀
快訊／中秋節命案！一刀刺心臟慘死
佐佐木朗希無懼滿場噓聲：聽不懂英文　只想著「啊…忘了補位」
歌手關淑怡驚傳病危！進ICU搶救…23歲兒病房外痛哭
「挖土機超人」過世！醫揭最可能染病原因　1徵兆速就醫
年底前「不買台積電」會後悔！　美媒曝3大理由
星卉憂鬱症復發暴瘦　辭演三立八點檔
快訊／館長現身北檢！帶100份麥當勞
日圓走跌！　交易員遭遇大規模平倉
赴歐注意！EES系統10/12啟用　首入境要拍照錄指紋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德臨時新增不公開行程　將赴「挖土機超人」靈堂拈香致哀

高市早苗有望成首相　外交部：盼日本發揮強大領導力助台入CPTPP

談鄭麗文遭黨內攻擊內幕爆氣拍桌！　黃敬平曝國慶前還有2波黑資料

赴歐注意！EES系統10/12啟用　外交部：首入境要拍照錄指紋

北市下半年大型活動、演唱會接力　觀傳局開抓日租套房已罰逾2千萬

劉世芳稱「邁瑩大峽谷」是污名化陳其邁　林國成怒：還要妳來糾正啊

館長嗆斬賴清德狗頭　黃國昌：他嘴巴很壞但沒做過違法壞事

李洋備詢處女秀！藍委問人事獨大他尷尬歪頭　卓榮泰急救援回應

「挖土機超人」染敗血症離世　民進黨哀悼：提供家屬一切必要之協助

周刊爆假揭弊真斂財　黃國昌再嗆潑糞：我與協會從來不幹這種事

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

災後Day14佛祖街「仍是土石山」　上校進駐指揮...力拚2天復原

賴清德臨時新增不公開行程　將赴「挖土機超人」靈堂拈香致哀

高市早苗有望成首相　外交部：盼日本發揮強大領導力助台入CPTPP

談鄭麗文遭黨內攻擊內幕爆氣拍桌！　黃敬平曝國慶前還有2波黑資料

赴歐注意！EES系統10/12啟用　外交部：首入境要拍照錄指紋

北市下半年大型活動、演唱會接力　觀傳局開抓日租套房已罰逾2千萬

劉世芳稱「邁瑩大峽谷」是污名化陳其邁　林國成怒：還要妳來糾正啊

館長嗆斬賴清德狗頭　黃國昌：他嘴巴很壞但沒做過違法壞事

李洋備詢處女秀！藍委問人事獨大他尷尬歪頭　卓榮泰急救援回應

「挖土機超人」染敗血症離世　民進黨哀悼：提供家屬一切必要之協助

周刊爆假揭弊真斂財　黃國昌再嗆潑糞：我與協會從來不幹這種事

遭無票男推落鐵軌險遭輾　台鐵站務員骨折今手術治療

中美能源出口博弈激烈！　外媒：大陸清潔技術穩操勝券

諾貝爾醫學獎得主藍斯德爾離線爬山去　可能仍不知得獎

Joeman「IG噤聲元元」現場被抓包！　尷尬認了忘解鎖：後來有和好

柯文哲作證拒答卻停不住嘴　與小沈不談京華城「聽他講前女友」

賴清德臨時新增不公開行程　將赴「挖土機超人」靈堂拈香致哀

他衝花蓮義煮2000個便當　志工事後看照片「才發現是金曲男星」！

狀元「旗子哥」NBA熱身賽首秀　弗拉格10分6籃板助隊宰衛冕軍雷霆

快訊／中秋談判破局　他持刀猛刺心臟奪命！萬華警連夜逮5人

快訊／台南2大貨車相撞衝進魚塭　72歲駕駛身亡...現場慘況曝

【難忘中秋】鏟子超人收假回家！車站外月餅、刮痧、拔罐暖送英雄

政治熱門新聞

賴清德親口回應館長嗆斬首：我不貪不取　仇恨言論對國家沒好處

傅崐萁質詢狂拍桌問責　卓榮泰怒轟：我們在救生命你在救政治生命

快訊／館長嗆斬首賴清德　總統府：元首維安不容任何挑戰

評藍黨魁選舉　名嘴：不如直接請來黃國昌

快訊／中央慰助金每戶35萬「直接入帳」　明起民眾可至服務站洽辦

「挖土機超人」染敗血症離世　卓榮泰：給救災英雄最高慰問

「挖土機超人」染敗血症離世　賴清德：內心非常、非常難過

傅崐萁主張下水道「完全重做」　賴清德提1政院高官有親自下去看

台灣拒買南非蘋果「進口量跌96％」　祭晶片制裁談判中

李洋備詢處女秀！藍委問人事獨大他尷尬歪頭　卓榮泰急救援回應

館長嗆斬賴清德狗頭　楊蕙如驚「真的失控了」

黃國昌call out問「聽到我跟監你有沒有很生氣」　柯文哲無奈回應了

館長嗆斬賴清德狗頭　黃國昌：他嘴巴很壞但沒做過違法壞事

輝達總部卡關！Cheap揭2主因：外商看了都嚇跑

更多熱門

相關新聞

傅崐萁質詢狂拍桌問責　卓榮泰怒轟：我們在救生命你在救政治生命

傅崐萁質詢狂拍桌問責　卓榮泰怒轟：我們在救生命你在救政治生命

花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前溢流，導致嚴重災情，目前復原工作持續進行中。國民黨立委傅崐萁今（7日）質詢時不斷問行政院長卓榮泰「海嘯警報發了嗎？」，過程中還不斷拍桌，讓卓榮泰不滿說「委員你不要再拍桌子了！」、「委員我們在搶救生命，只有你在搶救政治生命！」。

凌濤爆劉世芳「呵呵笑」　卓榮泰斥：詆毀妨礙整個救災

凌濤爆劉世芳「呵呵笑」　卓榮泰斥：詆毀妨礙整個救災

在野擬退總預算　卓榮泰喊話韓國瑜主持會議：大家共同協商

在野擬退總預算　卓榮泰喊話韓國瑜主持會議：大家共同協商

丹娜絲條例追加預算救花蓮最快　卓榮泰：沒有排除過任何方式

丹娜絲條例追加預算救花蓮最快　卓榮泰：沒有排除過任何方式

「挖土機超人」染敗血症離世　卓榮泰：給救災英雄最高慰問

「挖土機超人」染敗血症離世　卓榮泰：給救災英雄最高慰問

關鍵字：

李洋備詢藍委卓榮泰運動部

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮「挖土機超人」傷口感染　中秋夜離世

要被《國安法》辦了　館長：被羈押了請幫我家人

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

快訊／黃子佼又出事！車禍未等警到場涉肇逃

黃子佼涉肇逃畫面曝！到案稱：沒感覺撞到人

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

北捷踹嬤「台大高材生」做完筆錄了　為1事道歉

別惹他們！「3星座」最會翻臉不認人

哈隆增強中颱大轉彎　東北風來了2地雨變天

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放肉體

黃子佼被指車禍肇逃本人直接出來說明

高雄長照女嫁老榮民　9天拿到房就閃人

網紅現身花蓮救災「腳穿名牌靴」市價上萬　挨轟回應了

更多

最夯影音

更多
阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」
湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面