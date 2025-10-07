李洋備詢處女秀！藍委問人事獨大他尷尬歪頭　卓榮泰急救援回應

▲運動部長李洋、行政院長卓榮泰出席施政報告。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

運動部9月9日正式揭牌，今（7日）是運動部長李洋上任後的首次立院備詢。國民黨立委林倩綺關心運動部人事案獨大問題；李洋聽聞後先歪頭皺眉問「你是說我們國體大現在有太多人嗎？」林倩綺則補充，他是指人事獨大，沒有特別指是什麼；李洋尷尬笑一下回應說，已有在做了解。

立法院會今天對行政院院長施政報告繼續質詢。林倩綺質詢時詢問，運動部9月9日正式掛牌，至今將近一個月，帶著全民對體育發展寄予厚望。林倩綺直指，不過，近期有聲音認為，體育部人事獨大，體育發展過去是國體大、台師大、北市大、台體大，跟各界學術訓練系統共同參與，相互制衡，讓資源透過多元觀點並進，現在決策人事佈局，讓人懷疑集中單一體系，恐怕壓縮學術單位地方教練發展空間。

林倩綺問，在體系平衡下，未來高階人士、專案評審、委員評審專案制度上，如何確保不同體系，不同運動項目都有代表？大家關注補助遭人為干預，你未來能不能確保這些問題沒有？

李洋第一時間似乎不太聽懂題目重點，問到，「你是說我們國體大現在有太多人嗎？」事後還歪頭，林倩綺則補充，她是指人事獨大，沒有特別指是什麼。李洋尷尬笑一下回應說，已有在做了解。林倩綺建議，要借助外力，建立外部監督平台，讓地方教練基層運動員，有機會參與政策討論，確保選訓決策，不會被少數人壟斷。

李洋說，「這部分有作了解，會多聽...」。林倩綺則打斷他說，不是只有了解，要做到」，李洋回，「有的有的」林倩綺再說，「不是只有了解，而是要做到。」卓榮泰救援回應，「跟委員說明，當初我們在邀請這些部會首長時，就沒有考慮他們是不是單一，因為我們是希望他們能夠投入對運動改革，因此是拿他的長處、取他長處，委員的顧慮不會發生。」

林倩綺再質詢，「在運動部成立之後，原本大家期待要到200億，但賴總統承諾到245億，我們現在就這經費查察時，發現裡面太多東西無計畫，所以從145億到245億，要讓這樣的計畫通過，我們對於人民要負責，請運動部跟過去體育署在教育部下面有的相關計畫能趕快送來。」李洋簡單答，「是」。