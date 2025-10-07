「挖土機超人」染敗血症離世　卓榮泰：給救災英雄最高慰問

記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情持續搶救復原中，連續幾個假日都湧入上萬人次的「鏟子超人」志工協助。但日前發生投入救災行列的桃園挖土機行老闆，不幸受傷感染離世。對此，行政院長卓榮泰今天指出，行政院表示非常遺憾，也給予最高的慰問，這位志工已成救災英雄。

▲行政院長卓榮泰施政報告前受訪。（圖／記者林敬旻攝）



卓榮泰今天受訪時先表示，他要對一位在桃園的志工朋友，是一個挖土機的老闆，在去到花蓮幫助災區民眾清除淤泥、恢復家園的時候，感染了敗血症，不幸的離世，「我們要表示非常的遺憾，也會予以最高的慰問」。

卓榮泰也再次拜託所有的志工朋友們，若是去到花蓮災區，一定要先做好自己自身的保護工作，行前一定要知道，去到花蓮光復要如何去到我們的志工的登記服務點去，做所有的行前的瞭解。

卓榮泰也再次要求無論是中央或地方的醫療服務站，要提高各種的服務，只要志工朋友們在協助的工作過程當中，有絲毫的身體不適，或是皮肉的受傷，一定要儘快的到我們的醫療服務站，或到各個醫療單位去進行有效的防治，希望這個不幸的事件不要再發生。

卓榮泰說，非常感謝這位志工，他已經從志工變成一位救災的英雄，「我們表示致敬，也表示感謝」。