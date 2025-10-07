傅崐萁質詢狂拍桌問責　卓榮泰怒轟：我們在救生命你在救政治生命

記者崔至雲／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前溢流，導致光復鄉嚴重災情，目前復原工作持續進行中。國民黨立委傅崐萁今（7日）質詢時一直問行政院長卓榮泰「海嘯警報發了嗎？」過程中還不斷拍桌，讓卓榮泰不滿說「委員你不要再拍桌子了！」、「委員我們在搶救生命，只有你在搶救政治生命！」。

▲國民黨立委傅崐萁。（圖／記者林敬旻攝）



傅崐萁上午和不分區立委翁曉玲、林倩綺聯合質詢。傅崐萁質疑，中央政府的8600人疏散計畫在哪裡？何時跟地方政府討論過？卓榮泰說，「8月12日之後就要求地方政府提出疏散計畫， 9月22日副縣長和總統視訊時，他已經說完成疏散，人數也都對啊」。

傅崐萁再問，「災害防救法寫得很清楚，是哪個單位負責執行？水災危險潛勢地區疏散撤離標準作業程序，你搞清楚了嗎？」卓榮泰表示，「疏散計畫都是地方政府要負責擬定的，中央要求地方政府、輔導地方政府提出疏散計畫，這個意思就是地方要提出疏散計畫，這個沒有錯啊。」卓榮泰繼續說，「該撤離不撤離，該清除不清除，難怪災民都認為花蓮縣政府都不存在了」。

傅崐萁也質疑，劉世芳第七天才到地方應變中心，還酸，反正只是水淹過而已，「看看過去馬政府怎麼做，看你今天怎麼做」，卓榮泰則反嗆，「看看高雄怎麼做，花蓮怎麼做，人家撤離人數很精準」。

但傅崐萁繼續說撤離是中央政府管的，又邊敲桌子邊怒吼問主責是誰？救災是哪個單位？讓卓榮泰爆氣怒嗆，「是地方政府不負責任！委員我們在搶救生命，只有你在搶救政治生命！」