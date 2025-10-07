凌濤爆劉世芳「呵呵笑」　卓榮泰斥：詆毀妨礙整個救災

▲行政院長卓榮泰施政報告前受訪。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨桃園市議員凌濤爆料，馬太鞍溪橋遭洪流沖斷後，有災防中心官員呵呵笑，且正是指揮官、內政部長劉世芳。對此，行政院長卓榮泰今（7日）表示，一個永遠不知道應變中心裡面在做什麼事情的人，只用這種方式在詆毀妨礙整個救災人員的工作跟士氣，覺得非常不可取，「其中1個聲音1、2個字、1段話、1個畫面，這樣的批評，每一個政府人員都無法接受」。

「不入應變中心，不知應變中心的真面目。」針對凌濤的指控，卓榮泰嚴肅回應，一個永遠不知道應變中心裡面在做什麼事情的人，只用這種方式在詆毀妨礙整個救災人員的工作跟士氣，覺得非常的不可取。

卓榮泰說，劉世芳部長從7月到現在多長的時間進駐在災害應變中心，這一次堰塞湖的事件，她多次在工作會議當中要求地方政府做出應該有的一些防治的作為，9月21日更強力的要求，一定要提前要做疏散，要確實做到，地方政府也回應有做到相當程度的（作為），而且說疏散完畢。

卓榮泰指出，這個過程，都是整個應變中心所有人在指揮官的指揮底下去做的，「所以外界如果要批評，也請體諒一下工作人員已經盡責、已經用心」，用其中1個聲音1、2個字、1段話、1個畫面，這樣的批評，每一個政府人員都無法接受。