在野擬退總預算　卓榮泰喊話韓國瑜主持會議：大家共同協商

▲行政院長卓榮泰施政報告前受訪。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨、民眾黨因為不滿行政院未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算，要在今（7日）對總預算案提出復議案。對此，行政院長卓榮泰說，提出釋憲後，「合憲就編；不合憲當然就不編，且若合憲編也會追溯」；他強調，政府從未忽視軍警消人員各項福利，希望立法院、行政院能就此事做更多討論，他也請立法院長韓國瑜主持會議，「我們共同協商」。

卓榮泰說，政府對國軍的各項待遇是逐年在提升，像今年的追加預算也編訂了59.5億，常年來看，一整年也比過去增加了200多億的預算，來增進軍人的各項福利。同時，對志願役以及很多的戰鬥部隊、航管部隊、網路部隊的戰鬥勤務也紛紛給予加給。

卓榮泰指出，這是政府每年一定在做、也一定會做的事情，「但我們希望對包括軍公教人員的福利要有一種衡平性」。卓說，要考慮到整個政府財政能力能相互平衡的狀況下，還是願意積極對於包括軍公教人員，乃至於最低工資討論的時候，能夠提升全國國人的收入。

但卓榮泰說，依照釋字第264號的解釋，當立法院一再用各種方式要求行政院去增加大幅支出，而沒有徵詢、沒有指出相關預算的來源的時候，在歷次的行政院跟立法院的關係，「我們已經看到了，我們也秉持這樣的原則」，但是行政院也願意說，提出釋憲之後，在大法官會議做出合憲與否的情況底下，用這個結論來做未來的施政的方向。

「合憲就編；不合憲當然就不編。如果合憲編也可以追溯，那這個情況已經非常清楚。」卓榮泰強調，政府沒有對警消人員的各項福利做任何的忽視，也希望立法院跟行政院能夠再來討論這個事情。

卓榮泰說，因為這個禮拜跟上個禮拜，大家還是全力在救災，並沒有時間來針對這個事情做更多的討論，往後還有時間，也請立法院韓國瑜院長能出來主持這樣的會議，大家共同的協商。