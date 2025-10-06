海南核電站周邊海域「珍珠」成特產　「溫排水」養殖無放射物質

▲海南核電站周邊的白蝶貝珍珠。（圖／翻攝科普中國）

記者魏有德／綜合報導

在海南昌江黎族自治縣，一座核電站意外催生出當地獨特的「副產品」——珍珠。這些珍珠並非來自核能反應，而是養殖在核電站海域的大珠母貝，也稱白蝶貝，所孕育出的「澳白」珍珠，被譽為珍珠界的精品。

《極光新聞》報導，昌江核電站運作後，其排放回海的「溫排水」成為養殖珍珠的天然優勢。由於核反應堆運轉時需大量海水冷卻，排放的海水溫度略高於環境溫度，剛好維持周邊海域的溫暖環境，為喜暖的大珠母貝提供了理想生長條件。同時，核電站多設於人煙稀少、水質穩定的區域，清澈海水也進一步提升珍珠品質。

核電站的「溫排水」還意外發揮環境治理作用。工作人員透露，排放熱水會刺激浮游植物繁殖，若過度增生可能引發赤潮、堵塞冷卻水口。大珠母貝屬濾食性生物，以浮游植物為食，養殖於此可自然抑制藻類過量，達成核電與海洋共生的「雙贏模式」。

至於外界擔心核輻射等放射性問題，據悉，昌江核電站採用壓水反應堆設計，冷卻用海水並不接觸堆芯或蒸汽系統，距離放射源極遠，與日本爭議的核廢水完全不同。所有冷卻水在排海前均經放射性監測，符合安全標準後方可排放。

大陸專家強調，大珠母貝對水質極為敏感，若海域有污染便無法存活，能在此健康孕育珍珠，正是對核電站環境管理的最佳證明。