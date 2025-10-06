　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

海南核電站周邊海域「珍珠」成特產　「溫排水」養殖無放射物質

▲海南核電站周邊的白蝶貝珍珠。（圖／翻攝科普中國）

▲海南核電站周邊的白蝶貝珍珠。（圖／翻攝科普中國）

記者魏有德／綜合報導

在海南昌江黎族自治縣，一座核電站意外催生出當地獨特的「副產品」——珍珠。這些珍珠並非來自核能反應，而是養殖在核電站海域的大珠母貝，也稱白蝶貝，所孕育出的「澳白」珍珠，被譽為珍珠界的精品。

《極光新聞》報導，昌江核電站運作後，其排放回海的「溫排水」成為養殖珍珠的天然優勢。由於核反應堆運轉時需大量海水冷卻，排放的海水溫度略高於環境溫度，剛好維持周邊海域的溫暖環境，為喜暖的大珠母貝提供了理想生長條件。同時，核電站多設於人煙稀少、水質穩定的區域，清澈海水也進一步提升珍珠品質。

核電站的「溫排水」還意外發揮環境治理作用。工作人員透露，排放熱水會刺激浮游植物繁殖，若過度增生可能引發赤潮、堵塞冷卻水口。大珠母貝屬濾食性生物，以浮游植物為食，養殖於此可自然抑制藻類過量，達成核電與海洋共生的「雙贏模式」。

至於外界擔心核輻射等放射性問題，據悉，昌江核電站採用壓水反應堆設計，冷卻用海水並不接觸堆芯或蒸汽系統，距離放射源極遠，與日本爭議的核廢水完全不同。所有冷卻水在排海前均經放射性監測，符合安全標準後方可排放。

大陸專家強調，大珠母貝對水質極為敏感，若海域有污染便無法存活，能在此健康孕育珍珠，正是對核電站環境管理的最佳證明。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 1490 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
網紅花蓮救災「腳穿名牌靴」市價上萬！遭轟蹭熱度　本人反擊了
快訊／9縣市高溫警示　上看36度
快訊／光復災區農藥外洩！現場封鎖　1人送醫
黃金葛汁摻水壺毒害男同學！3女童和家長被求償101萬　判決出
中秋訂「4人1萬塊」燒肉！女友家人酸不派頭　他一招全讚爆
一次又沒關係！最噁阿伯性騷狂約救災單女　光復警方回應了
中秋悲劇！佳節沒休息擺攤　台中女慘遭菜車撞死
「哈隆」後天大幅度北轉！　連3日降雨機率增

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

滯留！限流！退票！　陸長假多地景區遊客爆滿狀況頻傳

曾獲金馬獎　《平凡之路》男歌手哽咽宣布停止演出！

「最囉唆唐僧」羅家英現身杭州景區　遊客高喊「only you」復刻經典

出國興致沒了！　連換三架飛機都故障　專家：機率如中彩券

海南核電站周邊海域「珍珠」成特產　「溫排水」養殖無放射物質

「行走的硫酸」現蹤！　4歲女童沾上這蟲毒液　脖子潰爛20天

陸百公斤壯漢爬山受困「腳抖到不行」　救援隊3小時輪流扶下山

救救我媽媽！10歲男童車邊跪地求援　母親隧道車禍受劇烈撞擊昏迷

陸十一長假搶住懷舊東北風民宿　陪遊客「嘮嗑」重現娶妻4大件聘禮

秸稈覆蓋「給大地蓋被子」　吉林「梨樹模式」重塑古老黑土地生機

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

悲傷中秋！佛祖街阿伯「潛泥水逃死」　天天走40mins望家園

4男在宮廟吹奏「戲說台灣」　薩克斯風讓主題曲大升級

轎車「截彎取直」瘋狂逆向　後方駕駛傻眼：不會開別上路

滯留！限流！退票！　陸長假多地景區遊客爆滿狀況頻傳

曾獲金馬獎　《平凡之路》男歌手哽咽宣布停止演出！

「最囉唆唐僧」羅家英現身杭州景區　遊客高喊「only you」復刻經典

出國興致沒了！　連換三架飛機都故障　專家：機率如中彩券

海南核電站周邊海域「珍珠」成特產　「溫排水」養殖無放射物質

「行走的硫酸」現蹤！　4歲女童沾上這蟲毒液　脖子潰爛20天

陸百公斤壯漢爬山受困「腳抖到不行」　救援隊3小時輪流扶下山

救救我媽媽！10歲男童車邊跪地求援　母親隧道車禍受劇烈撞擊昏迷

陸十一長假搶住懷舊東北風民宿　陪遊客「嘮嗑」重現娶妻4大件聘禮

秸稈覆蓋「給大地蓋被子」　吉林「梨樹模式」重塑古老黑土地生機

《超級瑪利歐兄弟 2》失落關卡藏40年曝光　玩家闖入錯亂地圖

阿宗麵線用到黑心大腸！「老闆回應」她大讚：公關危機範本

陸軍特戰隊衝災區深處　徒步找罹難者「想帶祢回家」！逼哭12萬人

韓國潮牌出「野柳女王頭」T恤！Wacky WiLLY登台　aespa Giselle同款買得到

王俊凱帥照連發「卻見隔壁有個懸空鼻」　網友全笑翻：中秋彩蛋

15分鐘內狂飆14分　「咖哩大神」柯瑞率勇士奪熱身賽首勝

手搖飲中秋組合優惠一次看　迷客夏買5送1、萬波4杯100元

快訊／9縣市高溫警示　上看36度

陳亭妃指「民調差17%有變數台南人怎看」　市黨部嗆：黨格安在

網紅現身花蓮救災「腳穿名牌靴」市價上萬！　遭轟蹭熱度限動反擊

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

大陸熱門新聞

珠峰營地暴雪封路千人受困　有人失溫危殆

救救我媽媽！10歲男童車邊跪地求援 母親隧道車禍受劇烈撞擊昏迷

兩岸250人與連勝文在閩共度中秋

陸玩具廠推「731毒氣實驗室」積木

小米汽車自己開走！調查：收到泊車指令

「行走的硫酸」現蹤！　4歲女童沾上毒液脖子潰爛20天

陸十一長假搶住懷舊東北風民宿

結婚4年！人妻才發現婚紗照裡「竟是陌生人」

保水還田！吉林「梨樹模式」給大地蓋被子

殲-35與殲-35A機庫首度公開　總設計師揭秘

出國興致沒了！　連換三架飛機都故障　專家：機率如中彩券

陸Coser扮「轟焦凍」遭圍剿扯髮！

海南商場「天降紅包」　群眾推擠多人受傷

陸百公斤壯漢爬山受困「腳抖到不行」 救援隊3小時輪流扶下山

更多熱門

相關新聞

海南商場「天降紅包」　群眾推擠多人受傷

海南商場「天降紅包」　群眾推擠多人受傷

10月3日，海南三亞大悅城商場在舉辦「天降紅包雨」活動時，因現場嚴重擁擠導致市民受傷。據參與者王女士反映，活動開始時人群瞬間失控，前排摔倒引發連鎖反應，她被推倒後左腳被踩至淤青腫脹，且現場「紅包」多為紙片。

北極航道讓中歐縮短22天航程　目前僅夏天適合且有環保與救難疑慮

北極航道讓中歐縮短22天航程　目前僅夏天適合且有環保與救難疑慮

彭啓明急徵「清溝超人」　挨酸沒錢請機具

彭啓明急徵「清溝超人」　挨酸沒錢請機具

環境部長彭啓明PO文　急徵「清溝超人」

環境部長彭啓明PO文　急徵「清溝超人」

颱風又來了！「麥德姆」加強恐登海南

颱風又來了！「麥德姆」加強恐登海南

關鍵字：

海南核電站珍珠環保

讀者迴響

熱門新聞

激戰完拿沐浴乳罐侵犯女網友！男改判有罪

哈隆可能直逼強颱！　大迴轉路徑曝

無照猴撞死17歲少年！網瘋傳車內視角

敲碗成功！傳說「翻轉布丁」10/13限時開賣

台灣拒買南非蘋果「進口量跌96％」　祭晶片制裁談判中

災區最噁一幕！阿伯狂纏單獨女「一次又沒關係」

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

最暖中秋！光復車站前變「迷你小夜市」

今天中秋節！「4大生肖」財運炸裂　12項習俗禁忌要注意

被問報告內容　季連成：你當總統就向你報告

今「中秋+土地公生日」　5生肖財運旺到聖誕節

高中生找到了！「伸1隻腳護輪椅翁」震撼9萬人

輝達總部卡關！Cheap揭2主因：外商看了都嚇跑

向太「選郭碧婷當兒媳」只看3點！揭婚後住台北原因

台南小三上課上到床上！　辯「只是朋友」竟遭姦夫當庭背叛

更多

最夯影音

更多
媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了
屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面