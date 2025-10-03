　
大陸 大陸焦點 特派現場

颱風又來了！「麥德姆」加強恐登陸海南…廣東急發撤離通知

▲颱風「麥德姆」加強。（圖／翻攝自微博）

▲颱風「麥德姆」加強。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台3日消息指出，今年第21號颱風「麥德姆」強度提升為10級強熱帶風暴，最強可達颱風級或強烈颱風級（12至14級），預計5日將在粵西到海南島東部之間沿海地區登陸，受其影響，4日夜間至5日夜間，珠江口以西的沿海市縣，有大雨至暴雨局部大暴雨。

綜合陸媒報導，預計，「麥德姆」將以每小時30公里左右的速度，向西偏北方向移動，將於今天白天穿過菲律賓呂宋島，之後移入南海東部海面，逐漸向廣東西部到海南島東部一帶沿海靠近，強度逐漸增強，最強可達強颱風級（14至15級，42至48公尺／秒），將於5日白天在上述沿海登陸（颱風級或強颱風級，13至14級，40至45公尺／秒），登陸後強度逐漸減弱。

廣東省防汛防旱防風總指揮部辦公室（簡稱「省三防辦」）緊急發布通知，要求珠江口以西（含珠海）海域於3日18時前，落實防颱風措施，所有海上作業漁船全部回港避風。

▲▼颱風「麥德姆」加強，廣東緊急通知。（圖／翻攝自微博）

▲▼颱風「麥德姆」路徑預測。（圖／翻攝自微博）

▲▼颱風「麥德姆」加強，廣東緊急通知。（圖／翻攝自微博）

此外，記者從湛江市交通運輸局指出，受颱風影響，徐聞港、海安新港、粵海鐵路北港或將於10月4日至6日停駛（具體時間視氣象情況而定）。經綜合會商決定，珠江口以西（含珠海）海域於10月3日18時前落實防颱風「六個百分百」措施，所有海上作業漁船全部回港避風，所有漁排養殖及海洋牧場人員全部上岸避險，海上風電施工平台人員全部撤離，海釣船、潛水等休閒船區、跨區。

氣象專家表示，預計「麥德姆」將在今天下午進入南海，路徑方面由於副高非常強勢，「麥德姆」走得比之前預期偏南明顯，所以颱風進入南海後的路徑，也跟著往南調整。

專家提醒，最新EC數值預報的結果顯示，「麥德姆」可能先擦過或登陸海南文昌，然後再登陸廣東雷州半島，對海南的影響可能比之前預期更大。

颱風又來了！「麥德姆」加強恐登陸海南…廣東急發撤離通知

颱風麥德姆中國廣東海南

