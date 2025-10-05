　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

海南商場辦「天降紅包」　群眾推擠多人受傷

▲▼海南商場辦「天降紅包」　群眾推擠多人受傷。（圖／翻攝微博）

▲三亞大悅城商場舉辦「天降紅包」活動。（圖／翻攝微博）

文／香港01

10月3日，海南三亞大悅城商場在舉辦「天降紅包雨」活動時，因現場嚴重擁擠導致市民受傷。據參與者王女士反映，活動開始時人群瞬間失控，前排摔倒引發連鎖反應，她被推倒後左腳被踩至淤青腫脹，且現場「紅包」多為紙片。

王女士描述現場亂象，「前面的人把我壓住了，導致我後面的人也被壓住了，還有很多小孩也被壓在下面……周圍的人還在不停地搶紅包。」

王女士批評，所謂的「紅包雨」實際多為紅色紙片，真紅包寥寥無幾。商場方隨後承認有顧客意外受傷，原因是「人太多」，並表示已盡力維護秩序，建議傷者就醫。

10月4日晚，三亞大悅城就「商場天降紅包雨致人群擁擠受傷」發布情況說明。商場指出，10月3日晚舉辦的現場互動活動，因預判不足，參與人數遠超預期，局部區域出現短暫擁擠，並有顧客不慎摔倒。對於由此給顧客帶來的不便與困擾，致以誠摯的歉意。

三亞大悅城指出，10月3日晚，在週年慶現場互動活動中，市民遊客參與踴躍，實際到場人數遠超原定承載量。活動臨近結束時，部分區域出現短暫擁擠，導致個別顧客不慎摔倒。

為確保後續活動安全有序，商場作出相應調整，10月4日將現場互動活動調整為線下排號抽獎形式，以合理控制人流密度。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
336 2 3872 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
公司多發330倍薪水！員工「爽領522萬」秒辭職　智利雇主討
成功嶺男離奇失蹤「被判死亡」！父淚崩：最後一面在懇親會
災區最噁一幕！阿伯狂纏單獨女「想發生性關係，一次就好」
賴清德遇災民陳情下令「季連成親訪關心」　宣布加碼20萬房屋修
他曝災區現場「1類人很多餘」 一票人點頭嘆：來糟蹋人的
購買1.33噸黑心豬大腸「陳先生」身分曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

海南商場辦「天降紅包」　群眾推擠多人受傷

陸專家：高市早苗走安倍路線　確保日中穩定「避免雙重震盪」

金價飆新高 ！兩岸「團圓金」紀念幣首發銷售

殲-35與殲-35A機庫首度公開　總設計師揭秘3大核心技術

陸玩具廠推「731毒氣實驗室」積木　軍媒痛批後緊急下架

麥德姆襲海南島　「海水淹掉街道」畫面曝光！

陸大媽「開車撞人群」5死8傷　官方：操作不當

長城上「刻名字劃愛心」　陸情侶被警方抓走

陸新郎婚禮當天跳河！謠傳「女方臨時加彩禮」3人被罰

體驗青島智能科技　台青「賞夜景、品啤酒」走進海爾無人工廠

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

調皮奴才手饋橘貓頭上　牠氣到嘴歪＋斜眼瞪人

歐告剛吃飽就來要零食　狂嗚嗚叫吵媽：快點啦

海南商場辦「天降紅包」　群眾推擠多人受傷

陸專家：高市早苗走安倍路線　確保日中穩定「避免雙重震盪」

金價飆新高 ！兩岸「團圓金」紀念幣首發銷售

殲-35與殲-35A機庫首度公開　總設計師揭秘3大核心技術

陸玩具廠推「731毒氣實驗室」積木　軍媒痛批後緊急下架

麥德姆襲海南島　「海水淹掉街道」畫面曝光！

陸大媽「開車撞人群」5死8傷　官方：操作不當

長城上「刻名字劃愛心」　陸情侶被警方抓走

陸新郎婚禮當天跳河！謠傳「女方臨時加彩禮」3人被罰

體驗青島智能科技　台青「賞夜景、品啤酒」走進海爾無人工廠

李雅英遭捕捉「低調赴花蓮救災」！　全副武裝鏟土：希望能幫上一點忙

航空貨運迎傳統旺季　長榮航總座孫嘉明：Q4運價不掉「還有望提升」

明天國道北上車潮為平日1.4倍　高公局公布11處易塞路段

林智勝澄清湖終戰！台鋼送木雕誠意滿滿　洪一中領前隊友祝福

BIBI來台灣「一天吃四餐」　1樓爬上6樓學中文⋯台粉全場嗨翻

花蓮子弟心繫洪災！羅智強走入光復關切災情災　捐贈50萬助重建

「權狀坪數」藏玄機！ 專家解析台灣房市買賣計價迷思

一圖看中秋各地賞月機率　「哈隆」周三接近水氣增

國王末節反撲10分逆轉雲豹　林書緯掌控節奏展防守價值

刮刮樂爽中4千萬！　男辭職狂歡「3個月後慘送醫」險丟命

【說好的上班呢XD】太熱啦！花蓮搜救犬偷玩泥巴水 整隻變成泥巴狗

大陸熱門新聞

兩岸250人與連勝文在閩共度中秋

陸Coser扮「轟焦凍」遭圍剿扯髮！

小米汽車自己開走！調查：收到泊車指令

查干湖千年漁獵冬捕險消失　從乾涸到生態平衡

6歲弟頭長膿癬永遠禿了！元凶竟是「可愛寵物」

台「土地調理師」讓鹽鹼地生出水稻

陸新郎婚禮當天跳河！謠傳「女方臨時加彩禮」3人被罰

陸大媽「開車撞人群」5死8傷

長城上刻名字劃愛心　陸情侶被警方抓走

陸連假啟動！泰山景區廁所又紅了 遊客遇大雨擠著過夜

陸玩具廠推「731毒氣實驗室」積木

全球容量最大「超重力場」核心設備啟用 「時空壓縮」推演世界變遷

麥德姆襲海南島　海水倒灌畫面曝光！

影／兩岸首次合作「故宮文物南遷展」

更多熱門

相關新聞

颱風又來了！「麥德姆」加強恐登海南

颱風又來了！「麥德姆」加強恐登海南

中國中央氣象台3日消息指出，今年第21號颱風「麥德姆」強度提升為10級強熱帶風暴，最強可達颱風級或強烈颱風級（12至14級），預計5日將在粵西到海南島東部之間沿海地區登陸，受其影響，4日夜間至5日夜間，珠江口以西的沿海市縣，有大雨至暴雨局部大暴雨。

神秘無人機失聯？　海南官方祭出逾40萬元急尋

神秘無人機失聯？　海南官方祭出逾40萬元急尋

「劍魚」強掃三亞　受困遊客：玻璃都彎了

「劍魚」強掃三亞　受困遊客：玻璃都彎了

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

颱風「劍魚」襲海南　三亞「五關一停」

颱風「劍魚」襲海南　三亞「五關一停」

關鍵字：

海南天降紅包

讀者迴響

熱門新聞

好心女超商載到淫魔！她爬到後座想脫逃…仍慘遭車內性侵

成本每坪起跌1~2萬　營造老董：房市篤定下行

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招

腥夫露骨撩小三「用力的愛享受很久」　鹹濕對話曝光下場慘

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

女學生學書法！上完課垃圾桶有保險套

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

加薩女性被逼「用肉體換食物」！

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

中秋烤肉人變少？大票搖頭「轉1型態」：爽

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

用到黑心大腸　阿宗麵線公告全下架

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

即／莊人祥證實去年罹胃癌

73歲超大咖歌后罕見現身　李翊君當眾爆粗口

更多

最夯影音

更多
花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD
朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面