海南商場辦「天降紅包」　群眾推擠多人受傷

10月3日，海南三亞大悅城商場在舉辦「天降紅包雨」活動時，因現場嚴重擁擠導致市民受傷。據參與者王女士反映，活動開始時人群瞬間失控，前排摔倒引發連鎖反應，她被推倒後左腳被踩至淤青腫脹，且現場「紅包」多為紙片。

王女士描述現場亂象，「前面的人把我壓住了，導致我後面的人也被壓住了，還有很多小孩也被壓在下面……周圍的人還在不停地搶紅包。」

王女士批評，所謂的「紅包雨」實際多為紅色紙片，真紅包寥寥無幾。商場方隨後承認有顧客意外受傷，原因是「人太多」，並表示已盡力維護秩序，建議傷者就醫。

10月4日晚，三亞大悅城就「商場天降紅包雨致人群擁擠受傷」發布情況說明。商場指出，10月3日晚舉辦的現場互動活動，因預判不足，參與人數遠超預期，局部區域出現短暫擁擠，並有顧客不慎摔倒。對於由此給顧客帶來的不便與困擾，致以誠摯的歉意。

三亞大悅城指出，10月3日晚，在週年慶現場互動活動中，市民遊客參與踴躍，實際到場人數遠超原定承載量。活動臨近結束時，部分區域出現短暫擁擠，導致個別顧客不慎摔倒。

為確保後續活動安全有序，商場作出相應調整，10月4日將現場互動活動調整為線下排號抽獎形式，以合理控制人流密度。

