PO文急徵「清溝超人」挨酸沒錢請機具　彭啓明曝困難點

▲彭啓明發文徵求清溝志工挨轟。（圖／記者賴文萱攝）



記者賴文萱、陳宏瑞／花蓮報導

花蓮縣馬太鞍溪溢流重創光復地區，環境部部長彭啓明在臉書發文急徵「清溝超人」，他直呼，花蓮光復鄉側溝總長約30公里，目前僅完成5公里的清理工作，仍有漫長路段待處理，但PO文後卻挨酸「沒錢請機具？」、「找專業師傅比較快」。對此，彭啓明5日出席記者會透露困難點，並指人力、機具並行，速度可以更快。

彭啓明在貼文中表示，光復鄉的排水系統因淤積影響排水效率，目前僅完成約六分之一清理進度，亟需志工支援。他指出，5日的行動將集中在「主要道路側溝」清理，希望有意願的鄉親能主動加入，一同改善環境品質。

▲▼志工湧入花蓮光復救災，今日重點是協助清水溝。（圖／記者賴文萱攝）

但貼文一出，有不少網友狠酸「請問政府沒錢聘用120個人嗎？」、「怎麼會用人力，要靠機器才會快」、「有機器清溝，縣政府該花錢徵召，別一直免費使用民力」、「賑災基金8億多，你在這給我徵志工喔？ 是過太爽了還是怎樣？」

對此，彭啓明今日出席中央災害應變中心前進協調所記者會時回應，這次很感謝志工協助復原工作，光復地區側溝總長約30公里，除了主幹道以外，還有很多是在巷道裡的側溝，1公里可能有500個，數量很可觀，不過，目前調動8台清溝車，但因遭遇嚴重淤泥，只要打開側溝看，底下滿滿都是淤泥，也導致清除進度很慢，一天少則清20公尺、最快清60公尺。

彭啓明說，清水溝不是清一次就能通，有可能這邊通了，另一邊又有淤泥流入，所以得要多次反覆清除，雖然各縣市清溝車都有陸續來支援，但仍希望人力、機具可以一起並行，加速清除作業。

彭啓明強調，今天會調集650清溝勺，提供給志工使用，希望除了「鏟子超人」之外，也能多一點「溝勺超人」，水溝通、馬桶才會通，希望大家一起幫忙，協助光復居民早日能恢復正常生活。