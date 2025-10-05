環境部長彭啓明急徵「清溝超人」！全網給建議：用機具比較快

▲彭啓明發文徵求清溝志工。（圖／翻攝臉書／彭啓明）



記者柯振中／綜合報導

環境部部長彭啓明在臉書發文緊急呼籲，希望志工加入「清溝行動」，指出花蓮光復鄉側溝總長約30公里，目前僅完成5公里的清理工作，仍有漫長路段待處理。他強調，5日將集中清理主要道路的側溝淤積，希望更多民眾攜帶清溝工具參與，讓鄉里恢復整潔與安全。

彭啓明在貼文中表示，光復鄉的排水系統因淤積影響排水效率，目前僅完成約六分之一清理進度，亟需志工支援。他指出，5日的行動將集中在「主要道路側溝」清理，希望有意願的鄉親能主動加入，一同改善環境品質。

根據貼文內容，此次清溝行動預定5日進行，地點位於光復鄉主要道路兩側。彭啓明提到，目前已募集到約120個清溝勺，但數量仍不足，呼籲參與者可自備工具，以加快清理進度並確保安全。

彭啓明強調，一個人的力量有限，但集體行動能創造更大的改變。他感性呼籲，「讓我們攜手努力，讓光復鄉變得更乾淨、更安全。」並感謝所有願意投入社區清理行動的民眾，展現守護家園的公民力量。

對此，有不少民眾給出建議，水溝蓋之間的距離相當遙遠，若使用人力的話，很難徹底清潔，希望能夠徵得清溝車、水車及水肥車等機具，或是找專業的師傅來處理，可能比志工手動挖除更有效率。