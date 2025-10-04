逢甲菠蘿油歇業「租金漲2倍做不下去」看板抗議　在地商家吐辛酸

▲逢甲商圈「好好味冰火菠蘿油」掛上印有「租金漲兩倍，做不下去」字樣的看板。（圖／民眾提供）



記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中逢甲商圈「好好味冰火菠蘿油」生意絡繹不絕，近日卻無預警宣布歇業，昨天（3日）更掛出印有「租金漲兩倍，做不下去」字樣的看板，引起網友議論，不少人認為房東坐底起價、吃相難看，也有民眾擔憂，逢甲商圈未來會越來越沒落。

資深房仲沈政興表示，逢甲商圈的店面多是打長約，一次租5到10年，房東會依通膨、租金調整等狀況，訂立調漲約定，常見的以3年5％為主，前3年固定租金，第4年起以原租金乘以5％進行調整。近年受大環境影響，人事成本、原物料增加，又碰上水電雙漲等狀況，店租漲價可能是壓垮駱駝的最後一根稻草。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲沈政興認為，店租漲價可能是壓垮駱駝的最後一根稻草。（圖／資深房仲沈政興提供）



沈政興指出，現在政府對許多房東不同的課稅方案，包括持有2間以上房屋的人為3.6%的稅率，如果有做出租營業的情況，只能夠申報一般稅率，不能使用自用稅率，價錢相差一半，加上許多房東超過2間以上房子，一但被國稅局訪查，被發現申報有落差就會要求補稅，不少房東在這一波查核，就補繳了100萬元到300萬元不等稅額。

沈說，至於房客部分，租金本身原來可能還在承受範圍內，但現在人力不好請，加上水電、營業成本漲價，才讓租客難以繼續營業。他說，現在稅制與政策的改變，讓店家營業成本逐漸上揚，這不會是單一事件，一定還會陸續出現。

1名在逢甲商圈經營10多年的店家則批評，「台灣的商圈會沒落都是房東自己造成的，要怪他們自己，再來看他這間要多久才租的出去了！」

▲逢甲商圈「好好味冰火菠蘿油」今天已經開始進行拆除裝潢。（圖／民眾提供）