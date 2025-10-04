光復最美印記！台中環保局助清淤　救災泥車「被留言」暖哭眾人

記者游瓊華／台中報導

花蓮光復鄉災後環境復原持續進行，台中市政府環保局支援團隊，連續兩日深入大馬村武昌街、中華路口等重點區域，協助民宅環境清理。其中一戶居民王先生家中曾灌進厚達1米的爛泥，他一度心死，經過環保局協助，讓他家的地板「亮到反光」，頻頻感謝中市府；此外，環保局也在救災車輛上，發現民眾留下一句又一句「台灣加油、光復加油、永不放棄」等字，成為災區最美的印記。

▲環保局也在救災車輛上，發現民眾留下一句又一句「台灣加油、光復加油、永不放棄」等字，成為災區最美的印記。（圖／台中市政府提供）



▲台中市環保局挺進光復，協助清理民宅爛泥。（圖／台中市政府提供，下同）



環保局大隊長邱雅琳表示，日前清理民宅獲得居民好評，吸引鄰近居民前來預約支援。團隊兩日已完成9戶民宅及1間農機行清理。面對牆面高達一層樓的淹水痕跡及厚重污泥，環保局調派清溝車與灑水車強力沖洗，再由同仁化身「刷子超人」、「刮水超人」合力清潔，總計完成約 5200 平方公尺清理，協助居民家園逐漸恢復整潔。

受災居民王先生回憶，家中淹水深達 2 公尺，退水後泥土仍厚近 1 公尺，一度陷入絕望；在環保局協助下，地板重現光亮，讓他重新燃起重建信心，感動地說：「雖然什麼都沒了，但人活著就有希望。」現場隊員聽後也都感同深受。

▲牆壁上留下印記，洪水來時，淹水深達 2 公尺，退水後泥土仍厚近 1 公尺。（圖／台中市政府提供）



環保局補充說明，現場取水點有限，補水往返耗時，所幸有民間夥伴「鑫友力工程」加入，出動灑水車現場支援，不僅協助民眾取用，也提升整體作業效率。

值得一提的是，經過一天與塵土疲累奮戰後，隔天環保局清潔同仁發現挺進協助沖洗民宅的清潔車輛上，有熱心民眾特意在車身灰白塵土上寫下「再大風雨我們都能挺過 ！ 光復加油 台灣加油」，令人為之動容，也讓在烈日下奮戰的清潔隊員深受鼓舞。

▲民間企業「鑫友力工程」加入，出動灑水車現場支援。（圖／台中市政府提供）



環保局表示，將持續依花蓮縣政府需求調派資源，並與民間團隊攜手合作，加速災區復原。同時透過完善補給與後勤支援，讓同仁持續奮戰，協助居民家園重拾乾淨與希望。