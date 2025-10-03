台中美國學校32師生食物中毒　慈濟醫院曝「上吐下瀉」最新病況

記者白珈陽／台中報導

台中美國學校AST今天（3日）下午發生疑似集體食物中毒事件，32名師生吃完營養午餐後發冷、嘔吐，被緊急送醫治療。慈濟醫院表示，醫院收治8名病患，包括6名學生及1名教職員與1名清潔人員，到院時有上吐下瀉、腹痛等狀況，經抽血及相關檢查，初步認為應是食物引起不適症狀，詳細情形仍由衛生局詳細調查。

▲慈濟醫院急診醫學副主任王耀健說，8名到院患者有上吐下瀉、腹痛等症狀。（圖／台中慈濟醫院提供）



慈濟醫院急診醫學副主任王耀健受訪指出，慈濟醫院在下午收治8名病患，到院時大多有上吐下瀉跟肚子痛，院方目前做了抽血檢查及症狀治療；由於出現集體腹瀉與腹痛，初判是食物中毒引起，但仍須衛生局作相關鑑定才能得知詳細情形。

台中市食安處表示，今日接獲位於北屯區的台中美國學校疑似食品中毒通報，全校有130人食用外訂午餐後，目前計32人出現嘔吐等症狀，其中有16人就醫，無人住院。食安處已派員前往供膳餐廳及學校稽查與採檢，檢驗結果於送驗後最快兩週後出爐。

食安處指出，後續食餘(品)檢體如檢出病原菌，依違反食安法第15條及同法第44條，可處業者6萬元以上、2億元以下罰鍰。若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌，將依違反食安法第49條規定，將業者移送司法偵辦。

教育局也說，市府重視師生健康，已督導學校持續給予師生關懷，並提供家長必要協助，妥善處理後續保險理賠等事宜。