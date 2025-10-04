　
社會 社會焦點 保障人權

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

記者游瓊華／台中報導

台中市西屯區今日（4日）凌晨驚傳嚴重車禍，一輛價值高達1400萬元的奧斯頓馬丁（Aston Martin）Vantage AMR超跑，在河南路二段連環追撞3部車輛，導致車頭全毀、引擎本體被擠出車外，現場慘不忍睹。令人傻眼的是，肇事駕駛見闖下大禍，竟直接棄車逃逸，將撞成廢鐵的超跑丟在現場。

這起事故發生在今日凌晨3時44分許，據警方初步了解，肇事男子開著這輛有「007龐德御用座駕」之稱的千萬超跑，先是高速追撞前方一部正在停等紅燈的自小客車後，引擎蓋變形情況下，又倒車落跑，落跑過程中，引擎蓋掀開，駕駛還繼續開車，結果車子失控又連撞兩輛停在路旁的無辜車輛，才終於停下。

▲租1400萬龐德戰車，奧斯頓馬丁耍帥，撞毀3車秒變廢鐵落跑。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲一輛價值高達1400萬元的奧斯頓馬丁（Aston Martin）Vantage AMR超跑今天凌晨發生嚴重車禍。（圖／記者游瓊華翻攝）

撞擊力道相當猛烈，導致這輛千萬超跑車頭嚴重毀損，引擎蓋向上掀開，就連引擎本體都被擠出車身外，零件四散一地，幾乎成為一堆廢鐵。據悉，該車為肇事駕駛向租賃公司承租而來，如今撞成廢鐵，後續賠償金額恐相當驚人。

第六分局警方獲報後趕抵現場，發現肇事駕駛已不見蹤影，已根據車輛資料聯繫租賃公司，將全力循線追查該名肇事駕駛的身分，並通知其到案說明，以釐清詳細肇事原因及後續賠償責任。全案肇責歸屬將交由交通大隊事故處理組進行專業鑑定。

▲租1400萬龐德戰車，奧斯頓馬丁耍帥，撞毀3車秒變廢鐵落跑。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲這輛千萬超跑車頭嚴重毀損，引擎蓋向上掀開，就連引擎本體都被擠出車身外。（圖／記者游瓊華翻攝）

車禍台中奧斯頓馬丁超跑

