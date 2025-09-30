　
    • 　
>
小米Pad mini開賣！他曝手感好但「1處尷尬」：看了不舒服

▲▼ 。（圖／小米官網）

▲小米在台灣推出Xiaomi Pad mini。（圖／小米官網）

記者鄺郁庭／綜合報導

小米的3C產品過往都給人平價親民的印象，但最近小米在台灣推出Xiaomi Pad mini，8GB加上256GB版本的售價是1萬4999元，讓不少小資族卻步。就有網友在小米門市試用，認為機身雖然輕巧、手感也不錯，但好像不如買別牌更划算，不僅規格更好還有記憶卡槽。

該名網友在PTT的MobileComm板分享心得文「小米 Xiaomi Pad mini 門市玩玩」，說他看到小米門市有展示Xiaomi Pad mini，但因為大家都在搶玩15T系列的手機，他就試用了一下。

首先是外觀部分，跟iPad mini 6/7非常像，最擔心的螢幕反光問題蠻嚴重，「簡單玩了下，程式跳回桌面有發生很大的『頓』點，也就是lag。不知道是不是因為門市展示的是 8G/256G 的關係，建議要買的人入手記憶體12G的版本。」

再來原PO抱怨，「動畫超多超長，明顯就是抄蘋果但又更誇張了」，而且程式切換和畫面跳轉有點太卡，「像在玩太空戰士的招喚術，有一種明明可以馬上叫出怪獸殺敵，但卻要看完長時間的招喚術過程才完成叫召喚獸。」

最後，他提到實體蠻輕的，手感還不錯，結論是「去京東買 Y700 第四代 16G/1TB 比較好，Y700還有記憶卡槽。」

貼文引發討論，「真的太貴了，平板不像手機毛一堆，直接啟動就好」、「這麼貴我不如買蘋果或三星」、「有去小米摸一下實體機，除了價格問題，其他都還可以」、「小米平板試用過幾次，實在令人卻步，系統又醜又卡如果真的要超越蘋果，至少上個oled螢幕吧！」

還有網友表示，「剛官網看了，應該是純wifi沒電信功能」、「如果只在家裡使用的話，螢幕反光應該就還好？」「8G RAM實在是搞不動hyperOS，沒了。至於高反光，因為遊戲平板不會大太陽下玩，至於系統的話是比y700毛坯房強一點」、「還行吧，等之後降價再看看。」

09/29 全台詐欺最新數據

