吊車大王、廖老大、超哥誰最有錢？網挖昔日同框片：他瞬間變小弟

鄉民比較「吊車大王」、「廖老大」與「超哥」三位網紅的財力，多數一致認為吊車大王最有錢。（翻攝自臉書D2 Racing Sport、臉書粉專「超派人生」、胡漢龑臉書）

▲鄉民比較「吊車大王」、「廖老大」與「超哥」三位網紅的財力，多數一致認為吊車大王最有錢。（翻攝自臉書D2 Racing Sport、臉書粉專「超派人生」、胡漢龑臉書）

圖文／鏡週刊

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，導致光復鄉嚴重受災，急需外界援助。 有「吊車大王」之稱的胡漢龑再次展現雄厚財力與善心，立刻調派兩台全新「小山貓」前往災區幫忙重建，還超阿莎力對每位不幸罹難者發放新台幣一萬元的資助金。慷慨舉動再次引起網路熱議，就有網友發文比較胡漢龑、廖老大和超哥三位網紅企業主的財力高低，更有人貼出昔日同框的畫面評論，「這1人」與胡漢龑站在一起，氣勢瞬間弱掉變「小弟」。

一名網友在PTT以「吊車大王、廖老大、超哥家誰有錢？」為題發文，表示「臺灣目前可以稱得上網紅界的有錢人，吊車大王、廖老大 、超哥、三人各自有不同的新聞版面」，但三人誰比較有錢？原PO直言，吊車大王的財力應該是「無庸置疑」的第一名，但好奇廖老大與號稱「全台最有錢YTR」的超哥，兩者之間誰的口袋更深？

貼文曝光，底下一片「吊車大王」輾壓的聲浪，「吊車屌打…」、「拿那兩個跟胡董比 胡董一台吊車就輾壓過去了」、「人家吊車做實業起來的，猛」、「當然吊車啊」、「吊車很貴...」。

還有網友翻出網紅超哥三年前拜訪「吊車大王」胡漢龑竹北豪宅的舊片段。當時，超哥隆重介紹胡漢龑為「全台灣最Top的男人」，並謙稱自己雖是「甲組」，但胡董的等級是「甲上上上乘以n次方」。

▲▼ 。（圖／）

▲網友形容，超哥站在胡漢龑旁邊就像小弟。（圖／YouTube@超派人生）

在開箱胡漢龑的頂級跑車收藏時，超哥簡直被嚇傻，「我想開箱完他的車庫，我也不知道怎麼開箱其他人的車庫，因為董事長所有限量的跑車都有」，內心的震撼溢於言表。結果胡漢龑超霸氣地笑回：「最貴的車其實是吊車，跑車只是玩具！」並強調這一切都是他努力三、四十年的成果，並非炫富。影片下方湧入大量網友留言，紛紛留言表達敬佩，「胡董真的是男人中的偶像」、「這種成功人士氣場完全不一樣」、「終於看到比超派還超派的人物，簡直無敵」、「超哥在旁邊頓時變小弟」。


台灣人在光復！花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖在強颱樺加沙侵襲下發生潰堤，造成嚴重災情，全台各地志工紛紛化身「鏟子超人」，到災區清理泥濘、搬運物資。經過一整天的辛苦救災後，不少人準備搭車回家，卻因人潮過多買不到火車票，正著急之際，台鐵的一段廣播卻讓人瞬間淚崩。

