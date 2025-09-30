　
國際

赴日注意！日本自動販賣機大漲價　1瓶「破200日圓」大關

▲▼自動販賣機。（示意圖／VCG）

▲日本零售飲料全面喊漲，自動販賣機價格也將上調。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

全球生活成本持續增高，在這個處處喊漲的時代，台灣人最愛的日本自動販賣機也要變貴了！繼食品漲價潮後，連寶特瓶飲料也擋不住通膨壓力，單瓶售價即將衝破200日圓（約新台幣41.68元）門檻。

根據《富士新聞網》報導，日本調查公司帝國數據銀行統計，日本10月份食品調漲項目將首度突破3000項大關，為近半年來新高，其中飲料類就佔了超過2200項，正式宣告「寶特瓶200日圓時代」來臨。

以自動販賣機指標商品500毫升可口可樂為例，建議售價將從現行未稅180日圓（約37.51元新台幣）漲至200日圓（約新台幣41.68元），含稅後更達216日圓（約新台幣45.01元）。

朝日飲料10月起全面調漲4%至25%，三矢汽水漲至216日圓（約新台幣45.01元）；麒麟午後紅茶、三得利天然水也將突破200日圓大關。

面對漲價，日本消費者直呼，「覺得太貴了，可能越來越買不下手」、「如果有便宜的自動販賣機，就會專挑那邊買」等。

不過也有廠商祭出因應策略，例如可口可樂與伊藤園推出自動販賣機的訂閱制服務，善用優惠每瓶最低可降至110日圓（約新台幣22.92元）；三得利則推出下載支付App送3瓶免費飲料活動。

隨著漲價成定局，有望提升消費者自備水壺的環保意識，亦或是更加精打細算利用優惠。

09/29 全台詐欺最新數據

376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

獨／剛結婚就要辦喪事　兒怒：媽媽根本沒接到撤離通知
啦啦隊女神當志工！　全身泥濘照曝
全真瑜珈停業破產　北市府凍結2.1億信託資金、會員可申請退款
洗菜脫了！解放比基尼洩雙球　砸15萬獻「第一次」：超喘
赴日注意！日本自動販賣機大漲價
遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆：侮辱我員工沒辦法容忍
台中情侶3度墮胎！第4次懷孕溺死男嬰
北捷優先席亂鬥！老婦動手要求讓座　遭年輕人一腳踹飛
快訊／BNT代理破局還掏空3.3億　東洋前總座判2年8月
快訊／銀樓飾金飆天價！　百萬現鈔買不到7兩

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字：

飲料自動販賣機日本價格漲價日韓要聞

