赴日注意！日本自動販賣機大漲價　1瓶「破200日圓」大關

▲日本零售飲料全面喊漲，自動販賣機價格也將上調。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

全球生活成本持續增高，在這個處處喊漲的時代，台灣人最愛的日本自動販賣機也要變貴了！繼食品漲價潮後，連寶特瓶飲料也擋不住通膨壓力，單瓶售價即將衝破200日圓（約新台幣41.68元）門檻。

根據《富士新聞網》報導，日本調查公司帝國數據銀行統計，日本10月份食品調漲項目將首度突破3000項大關，為近半年來新高，其中飲料類就佔了超過2200項，正式宣告「寶特瓶200日圓時代」來臨。

以自動販賣機指標商品500毫升可口可樂為例，建議售價將從現行未稅180日圓（約37.51元新台幣）漲至200日圓（約新台幣41.68元），含稅後更達216日圓（約新台幣45.01元）。

朝日飲料10月起全面調漲4%至25%，三矢汽水漲至216日圓（約新台幣45.01元）；麒麟午後紅茶、三得利天然水也將突破200日圓大關。

面對漲價，日本消費者直呼，「覺得太貴了，可能越來越買不下手」、「如果有便宜的自動販賣機，就會專挑那邊買」等。

不過也有廠商祭出因應策略，例如可口可樂與伊藤園推出自動販賣機的訂閱制服務，善用優惠每瓶最低可降至110日圓（約新台幣22.92元）；三得利則推出下載支付App送3瓶免費飲料活動。

隨著漲價成定局，有望提升消費者自備水壺的環保意識，亦或是更加精打細算利用優惠。