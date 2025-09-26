　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

雷軍2025年度演講　揭小米3nm芯片夢！一次投片就成功

▲小米創辦人雷軍2025年度演講。（圖／翻攝微博）

▲小米創辦人雷軍2025年度演講。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

小米創辦人、董事長兼CEO雷軍昨（25）日晚間在北京國家會議中心舉行第六次年度演講，主題為《改變》。他表示，小米成立十五年來，在汽車與晶片領域接連實現重大突破，其中，自研的玄戒O1晶片採用最先進的3奈米製程，並在首次投片便成功，象徵小米正式跨入高端芯片（晶片，下同）行列，小米也成為大陸首家發佈3奈米旗艦晶片的公司。

雷軍25日晚在北京《改變》年講首度細談「造芯造車」內幕：自研3奈米玄戒O1一次投片即成功、投片費逾2,000萬美元；與造車幾乎同時啟動，押上小米前10年家底，小米也成為中國大陸首家發布3奈米旗艦晶片的公司，從「松果」挫敗轉向直攻高端再出發。

雷軍表示，小米在2014年全資成立「松果電子」自研手機SoC，2017年推出「澎湃S1」但後繼乏力，2018年被迫停止SoC研發，只保留小團隊「火種」，直至2020年小米十週年，他與團隊進行「觸及靈魂」的復盤，才出關鍵結論，「自研SoC若從中低階切入完全沒機會，唯有直攻最高端才有一線生機。」

▲小米創辦人雷軍2025年度演講。（圖／翻攝微博）

雷軍直言，外界長期質疑「小米只是組裝廠」、「沒技術只會行銷」，即便當時公司雖已進《財富》世界500強，內部卻陷入焦慮與疲態，在造車與重啟造芯兩條戰線上，小米選擇迎難而上，「不試，怎知一定不行。」

雷軍透露，2024年初玄戒O1送交投片，採最先進3奈米製程，第一批晶片於5月22日回國，研發人員「用五毛錢紙袋」提回實驗室做測試，一次點亮成功，確立小米高端自研晶片路線。
談到「玄戒」命名，雷軍稱，原想沿用「松果」象徵原地爬起，但團隊堅決反對，最終以「玄戒」表達對造芯的莊嚴承諾，「這次是認真的。」

與此同時，小米汽車在去年亮相，讓小米成為同時橫跨手機、汽車、家電三大領域的科技公司，雷軍表示，這兩項突破皆源於五年前的深度反思與戰略調整。

至於為何將年度演講主題定為「改變」，雷軍強調，命運從不「命中注定」，關鍵在於是否有勇氣與決心不斷嘗試、成長，「小米近年的翻天覆地，本質是認知升級後的選擇與堅持。」

09/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

趕快兌獎！手機報稅今公布中獎名單
曝堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？
虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒
火車站擠滿人！她在花蓮捕捉暖心一幕　網感動：我喜歡台灣的原因
虎媽21歲女兒暴瘦！疑長期營養不良餓死
快訊／士官遭雲豹甲車撞傷「內臟破裂大出血」　國防部回應了
快訊／確定了！新光三越台中店明重新開幕

小米雷軍晶片芯片改變玄戒奈米

