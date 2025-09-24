　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

別再說啥都沒做！他曝應變小組「7月就成立」：專家都評估過

記者鄺郁庭／綜合報導

因為強颱襲台的關係，花蓮光復鄉23日下午發生馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，引發洪水災害釀死傷。就有網友指出，外界質疑「為何什麼都沒做，就讓堰塞湖這樣潰堤？」但其實從7月發現跡象起，已有跨機關監測、預警與撤離等作為；9月中專家更將「最可能情境」由極端潰壩，調整為「晴天溢流、下切約50公尺」的沖刷型事件，「是你不知道已經做了多少事情。」

▲▼馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮縣光復鄉，社工視角。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮縣光復鄉。（圖／記者王兆麟翻攝）

這位網友在PTT的Gossiping板回文，「很多人說為何什麼都沒做，就讓堰塞湖這樣潰堤？其實是你不知道已經做了多少事情」，很感謝爬進山裡裝設監測系統的農業部同仁，「預警系統真的發揮了效果。」至於為何不先讓水流掉一些？他透露，專家其實也都評估過了。

他逐日列出作為，7/26—7/31啟動空勘建模、成立應變小組；8/1—8/7完成量體估算並規劃下游預警疏散；8/7—8/12與地方研商並預防性疏散，颱風後持續即時監測；8/18—8/20加密水位回傳並公開監測面板；8/27農業部設「專案小組」加速清淤與橋梁保護、強化對外溝通。

再來，9/12—9/16於光復、萬榮、鳳林進行CBS測試與演練，NCC建議擴大基地台範圍並建立保全戶精準通報；9/17召開研討會後，專家將情境調整為「晴天溢流、下切約50公尺」，但仍備妥極端潰壩備案，估計若極端情況發生，洪峰40—60分鐘可抵達下游重點區，故策略鎖定監測預警與下游防護；短期工程不可行，中長期再檢討道路通達、持續清淤與防砂配置。

貼文一出，網友們紛紛點頭，「推，人力其實做到極致了」、「推詳細資料，中央地方都已經盡力了」、「推，不論地方或中央早就在動作了」、「中央跟地方都努力過了，但是還是不敵大自然的威力」、「中央跟地方都盡力了+1，但淹到光復市區算超出預期。」

09/23 全台詐欺最新數據

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

6000萬噸泥流如海嘯　花蓮光復鄉史上最大浩劫　堰塞湖溢流奪17命！單親媽找失蹤6歲女

更多熱門

相關新聞

蔣萬安捐1個月所得　盼光復鄉民度過難關

蔣萬安捐1個月所得　盼光復鄉民度過難關

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流，大水沖進鄰近鄉鎮致災，依中央災害應變中心統計，截至下午4時，已有17人死亡、18人受傷、17人失聯，救難人員持續地毯式搜救。台北市長蔣萬安今（24日）也宣布，將捐出一個月所得，希望助花蓮受災民眾度過難關、早日恢復正常生活。

民進黨定調救災優先　座談會、選對會喊卡、928黨慶預計延期

民進黨定調救災優先　座談會、選對會喊卡、928黨慶預計延期

多圖！國軍先搶通災區道路　出動戰車送物資、背行動不便居民撤離

多圖！國軍先搶通災區道路　出動戰車送物資、背行動不便居民撤離

首長捐一月薪助賑災　中投各捐200萬救助金

首長捐一月薪助賑災　中投各捐200萬救助金

她喊「普發1萬元全捐花蓮！」全場炸鍋

她喊「普發1萬元全捐花蓮！」全場炸鍋

關鍵字：

花蓮堰塞湖災情預警洪水強颱颱風農業部PTT

讀者迴響

更多
免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
