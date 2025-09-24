別再說啥都沒做！他曝應變小組「7月就成立」：專家都評估過

記者鄺郁庭／綜合報導

因為強颱襲台的關係，花蓮光復鄉23日下午發生馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，引發洪水災害釀死傷。就有網友指出，外界質疑「為何什麼都沒做，就讓堰塞湖這樣潰堤？」但其實從7月發現跡象起，已有跨機關監測、預警與撤離等作為；9月中專家更將「最可能情境」由極端潰壩，調整為「晴天溢流、下切約50公尺」的沖刷型事件，「是你不知道已經做了多少事情。」

▲馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮縣光復鄉。（圖／記者王兆麟翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

這位網友在PTT的Gossiping板回文，「很多人說為何什麼都沒做，就讓堰塞湖這樣潰堤？其實是你不知道已經做了多少事情」，很感謝爬進山裡裝設監測系統的農業部同仁，「預警系統真的發揮了效果。」至於為何不先讓水流掉一些？他透露，專家其實也都評估過了。

他逐日列出作為，7/26—7/31啟動空勘建模、成立應變小組；8/1—8/7完成量體估算並規劃下游預警疏散；8/7—8/12與地方研商並預防性疏散，颱風後持續即時監測；8/18—8/20加密水位回傳並公開監測面板；8/27農業部設「專案小組」加速清淤與橋梁保護、強化對外溝通。

再來，9/12—9/16於光復、萬榮、鳳林進行CBS測試與演練，NCC建議擴大基地台範圍並建立保全戶精準通報；9/17召開研討會後，專家將情境調整為「晴天溢流、下切約50公尺」，但仍備妥極端潰壩備案，估計若極端情況發生，洪峰40—60分鐘可抵達下游重點區，故策略鎖定監測預警與下游防護；短期工程不可行，中長期再檢討道路通達、持續清淤與防砂配置。

貼文一出，網友們紛紛點頭，「推，人力其實做到極致了」、「推詳細資料，中央地方都已經盡力了」、「推，不論地方或中央早就在動作了」、「中央跟地方都努力過了，但是還是不敵大自然的威力」、「中央跟地方都盡力了+1，但淹到光復市區算超出預期。」