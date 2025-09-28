　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國民航業反內捲成效有限　旺季票價年減6.4%

▲上海浦東國際機場。（圖／CFP）

文／中央社

中國今年來積極推動各行各業「反內捲」，在此背景下，快遞業已有成效，然而民航業效果有限，7、8月旺季票價較去年同期還下降6.4%。業界人士表示，規範航司的退出機制才是緩解「票價內捲」之道。

中國國家郵政局7月29日召開快遞企業座談會，要求各企業負責人推動解決「內捲式」競爭，要求業者不得以低於成本價攬收，其後快遞業出現漲價潮。

第一財經報導，與快遞業類似，中國民航業的「票價內捲」也引起主管部門注意。7月初，中國民航局召開會議，整治民航領域內捲式競爭，會議中提到，部分航空公司為爭奪市占率，過度低價，大量投入運能，收益低落，導致「增收不增利」的情況。

中國民航局稱要規範市場價格行為，盡快制定完善航空運輸價格行為規則和監管辦法，加強對重點時段熱門航線運價動態監測，防止以低於成本價惡性競爭。

然而報導指出，兩個月過去，從機票價格走勢來看，尚未有明顯的機票漲價潮。在7月和8月的暑運旺季期間，中國大陸境內的平均票價還比2024年同期下降6.4%，更比2019年同期下降8.6%。

不過報導指出，目前中國民航局正在向航空公司收集相關數據，測算不同航線的成本情況，為接下來的「規範市場價格，運價動態監測」提供依據，以計算多低的票價算是「低於成本價開展惡性競爭」。

中國業界人士指出，在境內航線上，部分航司會在深夜或者週末偷放低價票，而一旦下調票價，就能監測到對方的收客有明顯增加，客座率差異明顯時，自家也不得不跟進降價。

報導指出，中國民航業比快遞業更難「反內捲」，原因在於中國快遞業由4家主要公司占據市場，但民航業卻有65家客運航司競爭，尤其在運力過剩、高鐵不斷分流民航客源的背景下更加艱難。

有中國業界人士提到，規範航司的退出機制，改變單純依靠價格的同質化競爭，才是緩解「票價內捲」之道。有些中國航司自疫情開始至今仍在虧損，但沒有一家破產停運。

報導指出，由於中國民航局暫時不批准新的幹線客運航司成立，已經成立的航司牌照價值更加值錢。疫情期間也有航司運營異常困難，但最終都被地方政府或其他資本接手。

