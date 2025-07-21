旅客運輸量攀升　陸民航局：今年預計有望超過7.7億人次

▲北京機場第三航廈停機坪 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸國務院新聞辦公室今(21)日舉行「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會。中國民航局局長宋志勇在會上指出，「十四五」以來，中國民航事業快速發展，航空人口已達4.7億人，成為全球航空人口最多的國家。2023年，民航旅客運輸量突破7億人次，預計今年將超過7.7億人次，飛行已逐步成為中國民眾日常出行的重要方式。

宋志勇表示，民航系統始終堅持「服務國家戰略、服務人民出行、服務經濟社會發展」的宗旨，從多維度強化民航保障能力。近年來，航空出行呈現出基礎建設更完備、航線航班更密集、服務體驗更便捷等明顯變化。

「十四五」期間，民航每年基礎設施建設投資超千億元，成都天府、青島膠東等一批現代化機場陸續投用。京津冀、長三角、粵港澳、成渝四大世界級機場群雛形初現，為區域協同發展注入新動能。預計到今年底，全國民用運輸機場總數將達270個左右。

▲大陸上海虹橋機場。（圖／記者任以芳攝）

不僅如此，空中通道建設也同步推進。京昆、廣蘭、滬蘭、京廣等多條空中大通道全面建成，有效舒緩航班快速增長所帶來的空域壓力，提升整體運行效率。

航線航班密度越來越高了。「十四五」以來，中國民航局不斷完善國際航空樞紐功能體系，優化完善航線網絡佈局。2024年，國內航線達到4513條，通航城市264個，目前，航空服務已經覆蓋了全大陸92.6%的地級行政單元、91.2%的人口。國際方面，國際航線執飛城市824個，通航境外83個國家的213個城市，大家出境游有了更多的選擇。

針對服務品質。「十四五」期間，民航局大力提升運行效率，航班正常率保持在較好水平；千萬級機場航班近機位靠橋率提升至83.8%，上下飛機更加便捷。

空鐵聯運也加速推進。全國已有22個機場與火車站實現「硬聯通」，6家航空公司與12306平台打通系統對接，實現「軟聯通」，旅客出行更加無縫銜接。

此外，智慧出行普及率快速提升。全國超過七成國內旅客使用自助值機，260多座機場具備無紙化登機條件，機上WiFi服務持續拓展，讓旅客享受「雲端生活」的便利與樂趣。

宋志勇強調，飛行安全是民航的生命線。暑期運輸高峰將至，航班量劇增、天氣變化頻繁，民航系統已全面升級安全管理與運營調度，力保旅客平安、順暢出行。