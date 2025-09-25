　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

紐約時報：中國內捲成熱詞　供應過剩問題未解

▲▼中國大陸電動車工廠。（圖／路透社）

▲大陸汽車產業競爭激烈。（圖／路透社）

文／中央社台北25日電

紐約時報23日刊文剖析中國經濟出現的「內捲」現象。文章指出，中國官員認為中國的經濟問題不是體制問題，而是內捲式的國內競爭，但是導致供應過剩的長期政策依然未被解決，並指擴大國內支出才能將過剩供應消化掉。

紐約時報的評論文章「令中國感到恐懼的一個新聞熱詞」，剖析中國市場出現的競爭激烈的「內捲」狀況。

文章並警示，中國正在走向通貨緊縮，這種價格螺旋式下降的問題往往帶來災難性後果，曾在20世紀90年代導致日本經濟陷入長期低迷。

文章解釋，中國的領導人將這個問題歸咎於「內捲」，也就是無序的國內競爭。他們試圖通過行政手段迫使企業維持價格穩定，並指示地方政府削減補貼來遏制這種現象。

▲▼中美關稅戰,中國大陸義烏工廠。（圖／路透社）

但是，文章進一步表示，這種措施難以從根本上解決問題，因為中國的經濟成長嚴重依賴投資，而不是消費支出，這導致產能嚴重過剩，不僅在國內壓縮了利潤，還在海外引發了貿易戰。

文章首先回顧了「內捲」一詞在中國內部出現的原因。疫情期間，該詞彙在中國流行起來，年輕人用「內捲」描述在經濟停滯時代感受到的生存壓力。之後，到了2024年，中國的製造商們大量出現虧損，以極低價格出口國內滯銷商品，以至於美國和歐洲不得不用加徵關稅來阻止這些商品的湧入。

文章進一步指出，中國官員認為，問題的根源不是中國的經濟體制，並認為根源在破壞性的或「內捲式」的國內競爭。2024年7月，中國最高權力機構中共中央政治局首次把治理「內捲式」惡性競爭作為首要任務來抓。政府在5個月後召開的中央政經濟工作會議上承諾「綜合整治『內捲式』競爭」。

▲▼中美關稅戰,中國大陸義烏工廠。（圖／路透社）

文章表示，這個表述方式對中國政府來說至關重要。然而，美國和歐洲一直批評中國用導致西方競爭對手破產的價格出口本國製造業的過剩產品。通過把其努力重新包裝為應對「內捲」而非化解產能過剩，中國政府可以強調，這樣做不是屈服於西方壓力。

文章並分析，在美國，通過減少產量、收回信貸以及讓公司破產，市場能解決供應過剩的問題。中國則倚重政府和中共的調控手段。監管機構按照傳統治理方式行事，約談汽車製造商、銀行經理、水泥生產商以及電商平台等，警告他們不要過度降價。但是，這類干預措施往往收效短暫。

文章說明，導致供應過剩的長期政策依然未被觸動。地方官員的政績考核標準仍是聚焦在經濟成長與社會穩定。這反過來意味著必須維持地方企業的運轉，以確保穩定的就業和稅收。

文章說，中國當前需要的不是更多的政治運動，而是擴大國內支出，這才能反過來將更多的過剩供應消化掉。私人消費約占中國國內生產總值的40%，相比之下，美國的私人消費約占GDP的69%，在製造業強國德國，私人消費約占GDP的53%。

但是文章認為，中國寄希望於他國進口中國產品，來化解自身的過剩商品。這種模式可能已難以繼續驅動經濟增長。風險在於中國將步日本後塵，陷入難以輕易脫身的長期停滯期。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
爆破解決堰塞湖？　網友模擬畫面曝：43秒掃光光復鄉
堰塞湖最新空拍！　壩體被切削成V型
快訊／驚悚對撞！　台中女飛出傷重不治
LIVE／賴清德赴災區！　最新現場曝
家園變泥巴地苦笑　她無奈：喊撤離時水都來了
快訊／7、8月統一發票　千萬中獎號碼出爐
光復國中棒球場全毀　現場慘況曝
鳳林堤頂也溢流！　防汛道路流滿泥水
快訊／玖壹壹春風「爆熱戀郭書瑤」　黑底白字文首發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

紐約時報：中國內捲成熱詞　供應過剩問題未解

「中國第一爛尾樓」華麗轉身　全新酒店開業...房價最高9899元一晚

陸學者：「非和平」是最後選擇　但賴正將兩岸推向「不得已」局面

「樺加沙」襲港！住宅頂樓變敞篷屋　超強「膠帶窗屹立不搖」

樺加沙致珠海淹大水　無良司機「開車造浪」沖破周邊店鋪玻璃挨批

噁！汪小菲「麻六記」酸辣粉又出包　消費者怒：連開四盒都發霉

針對特斯拉？陸擬禁汽車「隱藏門把手」　規定留「手部操作空間」

景德鎮「雞排哥」擺攤三大原則爆紅　開店得出動城管維持排隊秩序

習近平：中國太陽能、風力發電　裝機量要提升6倍以上

李強會馮德萊恩　籲避免將經貿問題泛政治化

LUX改造媽媽大挑戰

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

寶寶站起不穩跌落床下　媽爆發神反應驚險救回！

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

紐約時報：中國內捲成熱詞　供應過剩問題未解

「中國第一爛尾樓」華麗轉身　全新酒店開業...房價最高9899元一晚

陸學者：「非和平」是最後選擇　但賴正將兩岸推向「不得已」局面

「樺加沙」襲港！住宅頂樓變敞篷屋　超強「膠帶窗屹立不搖」

樺加沙致珠海淹大水　無良司機「開車造浪」沖破周邊店鋪玻璃挨批

噁！汪小菲「麻六記」酸辣粉又出包　消費者怒：連開四盒都發霉

針對特斯拉？陸擬禁汽車「隱藏門把手」　規定留「手部操作空間」

景德鎮「雞排哥」擺攤三大原則爆紅　開店得出動城管維持排隊秩序

習近平：中國太陽能、風力發電　裝機量要提升6倍以上

李強會馮德萊恩　籲避免將經貿問題泛政治化

鼓動在地經濟力！豐原太平洋百貨週年慶開賣　最殺回饋41%

化身《鬼滅之刃》烏鴉穿梭無限城？海外攤位VR體驗網喊「超暈」

羅智強台南支持大會開跑　藍營議員、黨員400人齊聚力挺

戶外廣告「買地送老婆」掀熱議　房仲解釋：誤會一場

花蓮市公所馳援光復！水車、山貓全出動　滿載生活物資急奔災區

備戰國民黨2026議員初選！　李明璇、陳冠安開啟拜票掃街

LIVE／部分供水恢復　賴清德下午花蓮勘災　

喪屍遭壓制畫面曝！騎車遇警秒迴轉落跑　卡車陣被搜出4種毒

王心凌獲獎上台美翻了！　嗨吐攻蛋心聲：像和老朋友重逢

沒有緊張的餘裕！佐佐木朗希大聯盟初救援　三上三下獲全隊掌聲

87歲老母困屋慘死 女兒哭喊：還好屍體沒被沖走

大陸熱門新聞

陸知名建築師墜機身亡　享壽62歲

陸國台辦：中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

景德鎮「雞排哥」擺攤三大原則爆紅 開店得出動城管維持排隊秩序

一家四口觀浪被捲走　母子墜海命危

陸爭議補教網紅多平台遭封 曾高呼「祖國統一」捐1億

是人扮的吧！安徽動物園黑熊披袈裟走路 網看影片驚呼：是真熊

放棄WTO特殊待遇　陸外交部：彰顯大國擔當

「樺加沙」吹掀屋頂！超強膠帶窗屹立不搖

風王登陸倒數　飛機被「綁在機場」

強颱「樺加沙」一夜吹倒深圳174棵樹

噁！汪小菲「麻六記」酸辣粉又出包　消費者怒：連開四盒都發霉

樺加沙致珠海淹大水 無良司機「開車造浪」沖破周邊店鋪玻璃挨批

蔣萬安被當統戰宣傳？　陸委會雙城前做「提醒」：避免他後悔

更多熱門

相關新聞

陸六部門重拳整治車業內捲亂象 三條紅線避免行銷手段「自由放飛」

陸六部門重拳整治車業內捲亂象 三條紅線避免行銷手段「自由放飛」

隨著大陸電動車持續蓬勃發展，新能源電池也在全球市場佔據足夠份額，大陸車市持續火熱，但伴隨而來的「內捲」與網路亂象同樣升溫，成為野蠻生長的溫床。大陸工信部昨（10）日宣佈，聯合中央網信辦、市場監管總局等六部門，啟動為期三個月的專項整治行動，重點針對虛假宣傳、惡意攻擊、非法牟利等問題，嚴防行銷手段「自由放飛」。

中國反內捲　太陽能產業再開會議

中國反內捲　太陽能產業再開會議

中國整治內捲　點名新能源汽車與太陽能

中國整治內捲　點名新能源汽車與太陽能

陸官媒：當前政策抓手是擴內需、治內捲

陸官媒：當前政策抓手是擴內需、治內捲

雲林肉品市場總經理估豬價中秋後回穩

雲林肉品市場總經理估豬價中秋後回穩

關鍵字：

內卷內捲供應過剩供應

讀者迴響

熱門新聞

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

堰塞湖溢流14死　科技專家點名3人「政治照妖鏡」

凱莉和好呱吉了

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

吳謹言結婚剛滿1年「領證官宣文消失」老公16字回應

國光女神斷開4年婚淨身出戶「擺攤賣童裝」付撫養費

快訊／18歲新兵「打靶重傷照」遭外流！中檢分案要查了

釋昭慧點名李明璇：刑事嫌犯再添2例

最不尊重別人的三大星座！

全台唯一頭獎「大滿貫」彩券行　台彩董總嚇到直奔南投拜訪

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

小坪頂84億爛尾樓一拍流標　內行：打對折恐仍沒人要

堰塞湖溢流14死　他秀證據：花蓮縣府涉犯1罪

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

快訊／玖壹壹春風爆粗口開罵！反擊「熱戀郭書瑤」

更多

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面