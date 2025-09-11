　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸六部門重拳整治車業內捲亂象　三條紅線避免行銷手段「自由放飛」

▲新能源車,電動車,車市。（圖／CFP）

▲大陸車業內捲情況嚴重，官方出手整治。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

隨著大陸電動車持續蓬勃發展，新能源電池也在全球市場佔據足夠份額，大陸車市持續火熱，但伴隨而來的「內捲」與網路亂象同樣升溫，成為野蠻生長的溫床。大陸工信部昨（10）日宣佈，聯合中央網信辦、市場監管總局等六部門，啟動為期三個月的專項整治行動，重點針對虛假宣傳、惡意攻擊、非法牟利等問題，嚴防行銷手段「自由放飛」。

▲▼大陸山東汽車製造工廠,電動車,生產線,工人,製造。（圖／CFP）

《新京報》報導，通知明確點名多項亂象，包括利用生成式AI製造「網軍」散佈不實消息，第三方平台以「測評」名義牟利，甚至要挾車企繳交「保護費」，以及高管利用社交媒體「拉踩」競品。

另有車企藉虛假數據、選擇性發布銷量排行、誇大輔助駕駛功能等手段，誤導消費者並引發不正當競爭。中國廣告協會日前也公開點名部分廠商「過度包裝自動駕駛」，呼籲車企不再以虛假廣告「內捲」市場。

此外，電動車企近年更成為「黑公關」重災區。比亞迪曾因贊助青少年足球被曲解為「贊助國足」，引來網路抵制；理想汽車與極狐新車未上市便遭遇大批同質化「差評」；長城汽車也曾被集中抹黑。面對持續攻擊，多家車企被迫開設法務部帳號或懸賞舉報「黑公關」。

直接放模型參加上海車展？大陸電動車被踢爆沒懸吊、沒煞車（圖／CFP視覺中國）

官方重拳出手後，多家車企公開表態支持。比亞迪公關總經理李雲飛在社交媒體表示擁護；嵐圖汽車CEO盧放稱此舉「非常及時必要」，將加強自律，以技術與創新競爭；鴻蒙智行、MG名爵亦強調支持配合。

業內專家指出，此次專項行動不僅能降低企業因應網路輿情的額外成本，更有助淨化市場環境。中國汽車流通協會專家章弘認為，唯有法律規範、平台監管與行業自律並行，才能讓測評回歸公正角色，避免劣幣驅逐良幣，讓消費者獲取真實資訊，作出理性選擇。

大陸國家發改委、中汽協與工信部近年多次發聲反對「價格戰」和無序競爭。今（2025）年7月，大陸國務院常務會議及相關部門連開三場座談會，部署規範新能源車市場秩序。六部門此次劃出三條紅線，顯示官方整治力度持續升級，車市正被推向高品質、可持續的競爭軌道。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領
快訊／賴清德：藍白主導財劃法修法鑄成大錯　完全不接受政院提醒
快訊／「台灣臀后」現身了！住家遭搜索　連同1男被移送
撞擊幼園畫面曝！26歲駕駛慘死　副駕男躺地打滾
快訊／顏寬恒二審宣判！　維持8年4月
疑被縱火！「800萬豪華遊艇」全燒光
騎電動車遭撞飛！全身骨折慘死　驚悚畫面曝
快訊／柯文哲交保　北檢抗告狀「送到高院門口」了
快訊／客運撞腳踏車！　女騎士遭輾當場慘死
快訊／妙天是大股東！國鼎董座、總裁夫婦爆掏空5000萬遭起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸六部門重拳整治車業內捲亂象　三條紅線避免行銷手段「自由放飛」

鄰居是樓梯鐵欄杆「小便」慣犯　女崩潰：都被尿到生腐蝕了

青年被逼婚「3年相親20多次」　全失敗患症

王毅與盧比歐通話又談「台灣問題」　涉及中方利益籲美方謹言慎行

中國宣布設「黃岩島國家級自然保護區」　中菲南海緊張升溫

川普第2任期中美防長「首次」通話　董軍告誡：以武助獨終將挫敗

LABUBU首來族！參展「萌翻」北京服貿會　泡泡瑪特潮玩最大亮點

陸抖「上車舞」以後看不到了？　直播主喊「近平哥哥」遭停播

戶籍問題再交火　陸委會要國台辦「為陸配著想」

蔡英文訪日　陸嗆：反對任何「台獨分子」竄訪中國建交國

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【不能直接丟啊！】未熄香灰丟垃圾車狂冒煙...民眾借水管解危

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【美軍對戰UFO】地獄火飛彈竟被「彈開」　震撼畫面曝光

陸六部門重拳整治車業內捲亂象　三條紅線避免行銷手段「自由放飛」

鄰居是樓梯鐵欄杆「小便」慣犯　女崩潰：都被尿到生腐蝕了

青年被逼婚「3年相親20多次」　全失敗患症

王毅與盧比歐通話又談「台灣問題」　涉及中方利益籲美方謹言慎行

中國宣布設「黃岩島國家級自然保護區」　中菲南海緊張升溫

川普第2任期中美防長「首次」通話　董軍告誡：以武助獨終將挫敗

LABUBU首來族！參展「萌翻」北京服貿會　泡泡瑪特潮玩最大亮點

陸抖「上車舞」以後看不到了？　直播主喊「近平哥哥」遭停播

戶籍問題再交火　陸委會要國台辦「為陸配著想」

蔡英文訪日　陸嗆：反對任何「台獨分子」竄訪中國建交國

楊祐寧被恐怖孕婦壓制全身僵硬！　《泥娃娃》親睹蔡思韵中邪成魔

連體嬰弟忠義「高度腹脹」！家人曝病照：每日承受的負擔之一

一語成讖！川普盟友遭槍殺「現場驚逃畫面曝光」　美槍械股飆漲

剛騎完腳踏車！枕頭悶殺5歲兒「壓斷鼻樑」慘死　基隆狠父起訴

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

超悲情！金童唐西奇轟39分還是輸　斯洛維尼亞歐錦賽無緣4強

快訊／賴清德：藍白主導財劃法修法鑄成大錯　完全不接受政院提醒

Nissan「大改款Sentra」陸規曝光！看齊N7電動房車、最快年底亮相

快訊／「台灣臀后」本人現身了！住家遭搜索　連同1男被移送

百位《火焰之舞》舞者襲台！ 踢踏舞步震撼小巨蛋　節奏如雷聲響徹全場

【忍不住火了】陳其邁轟台電反應太慢！當曾文生面前抗議　

大陸熱門新聞

戶籍問題再交火　陸委會要國台辦「為陸配著想」

上車舞以後看不到了？直播主喊「近平」遭禁

王毅與盧比歐通話又談「台灣問題」　

青年被逼婚「3年相親20多次」　全失敗患症

蔡英文訪日　陸嗆：反對任何「台獨分子」竄訪中國建交國

中國宣布設「黃岩島國家級自然保護區」

33歲女「修無人機」年收超2130萬元

中國美術學院糞管爆炸！女大生淋滿身大哭

30多頭熊聚集西藏一處垃圾場覓食 官方：原則上不主動干預

以為無毒！男子將「眼鏡王蛇」掛脖遭咬慘死

小老虎累癱！　山東動物園打頭、噴水「強迫上班」

鄰居是樓梯鐵欄杆「小便」慣犯 女崩潰：都被尿到生腐蝕了

共機傳「目視距離」逼近金門醫療後送專機 陸委會譴責

陸火箭軍大動作整頓！倒查九年揪掮客 終止180家個人和企業採購權力

更多熱門

相關新聞

賓士電動車德國→瑞典1205KM免充電

賓士電動車德國→瑞典1205KM免充電

Mercedes-Benz 繼今年 2 月宣布展開固態電池的路試後，今日 (9/9) 宣布正式以安裝鋰金屬固態電池的 EQS 完成從德國斯圖加特到瑞典 Malmö 共 1,205 公里的長途實測，全程未進行任何充電，刷新了過去 Vision EQXX 在斯圖加特至英國銀石之間的 1,202 公里紀錄

「TOYOTA全新入門電動休旅」bZ1X量產有譜

「TOYOTA全新入門電動休旅」bZ1X量產有譜

賓士宣布未來3年要推40款新車

賓士宣布未來3年要推40款新車

必翔炒股案定讞　蔣清明刑度再加5年

必翔炒股案定讞　蔣清明刑度再加5年

smart經典雙人座小車將重出江湖

smart經典雙人座小車將重出江湖

關鍵字：

新能源車車市電動車亂象整治打擊內捲內卷

讀者迴響

熱門新聞

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

高雄爆彈服飾店員下海拍AV　日本出道

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

即／找到人了！　「台灣臀后」：會和律師一起到案

大咖歌手澎湖丟現金！赴派出所畫面曝

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

高雄休旅車撞幼兒園大門　駕駛慘死2傷

興達電廠爆炸陷10天供電警戒　不排除分區限電

《人選之人》阿公林義雄過世　王淨不捨發聲

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

iPhone 17大反轉　4大亮點超炸裂

知名手搖飲總裁公園摔癱！獲國賠162萬

普發1萬更近了！行政院明拍板韌性特別預算　最快10月可入帳

新青安放寬！帥過頭：買房的開心建商倒光

更多

最夯影音

更多

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面