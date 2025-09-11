陸六部門重拳整治車業內捲亂象　三條紅線避免行銷手段「自由放飛」

▲大陸車業內捲情況嚴重，官方出手整治。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

隨著大陸電動車持續蓬勃發展，新能源電池也在全球市場佔據足夠份額，大陸車市持續火熱，但伴隨而來的「內捲」與網路亂象同樣升溫，成為野蠻生長的溫床。大陸工信部昨（10）日宣佈，聯合中央網信辦、市場監管總局等六部門，啟動為期三個月的專項整治行動，重點針對虛假宣傳、惡意攻擊、非法牟利等問題，嚴防行銷手段「自由放飛」。

《新京報》報導，通知明確點名多項亂象，包括利用生成式AI製造「網軍」散佈不實消息，第三方平台以「測評」名義牟利，甚至要挾車企繳交「保護費」，以及高管利用社交媒體「拉踩」競品。

另有車企藉虛假數據、選擇性發布銷量排行、誇大輔助駕駛功能等手段，誤導消費者並引發不正當競爭。中國廣告協會日前也公開點名部分廠商「過度包裝自動駕駛」，呼籲車企不再以虛假廣告「內捲」市場。

此外，電動車企近年更成為「黑公關」重災區。比亞迪曾因贊助青少年足球被曲解為「贊助國足」，引來網路抵制；理想汽車與極狐新車未上市便遭遇大批同質化「差評」；長城汽車也曾被集中抹黑。面對持續攻擊，多家車企被迫開設法務部帳號或懸賞舉報「黑公關」。

官方重拳出手後，多家車企公開表態支持。比亞迪公關總經理李雲飛在社交媒體表示擁護；嵐圖汽車CEO盧放稱此舉「非常及時必要」，將加強自律，以技術與創新競爭；鴻蒙智行、MG名爵亦強調支持配合。

業內專家指出，此次專項行動不僅能降低企業因應網路輿情的額外成本，更有助淨化市場環境。中國汽車流通協會專家章弘認為，唯有法律規範、平台監管與行業自律並行，才能讓測評回歸公正角色，避免劣幣驅逐良幣，讓消費者獲取真實資訊，作出理性選擇。

大陸國家發改委、中汽協與工信部近年多次發聲反對「價格戰」和無序競爭。今（2025）年7月，大陸國務院常務會議及相關部門連開三場座談會，部署規範新能源車市場秩序。六部門此次劃出三條紅線，顯示官方整治力度持續升級，車市正被推向高品質、可持續的競爭軌道。