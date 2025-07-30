中國工信部整治「內捲」　點名新能源汽車與太陽能

▲中國電動車工廠。（圖／路透社）



文／中央社

中國近日加強整治產業的「內捲式」競爭，中國工信部28日召開會議，部署下半年工作方向，點名要加強治理新能源汽車與太陽能產業，提高標準，逼落後產能退出，還表示將擴大內需，並清理拖欠企業帳款等。

綜合第一財經與人民網報導，中國全國工業和信息化主管部門負責同志座談會28日在北京召開，明確下半年要重點做好8方面工作，包括擴大內需，清理拖欠企業帳款；推進重點產業鏈高質量發展行動；推動科技創新和產業創新融合發展，與加快推進改革任務落實，整治「內捲式」競爭（無效益的競爭）等。

針對近期官方強調的整治「內捲式」競爭，工信部點名將加強新能源汽車行業與太陽能行業等重點行業治理，以提升標準倒逼落後產能退出。並且表示，相關部門正著力建立健全反內捲的長效機制，相關制度和法律監管體系也日趨完善。

▼太陽能產業近年競爭激烈。（圖／路透社）



近期，中國政策層面正持續密集部署新能源汽車、太陽能等行業的反內捲，鋼鐵、水泥、電池、塑膠加工等多個行業協會，也陸續發起號召反對內捲式無序競爭。

第一財經報導引述中國國家信息中心經濟預測部產業經濟研究室主任魏琪嘉表示，綜合整治內捲式競爭，規範地方政府和企業行為，這一部署著重通過系統施策，針對在公平競爭過程中出現的違背市場規律、產業發展規律的不當做法進行集中治理，以便更好發揮市場配置資源的作用。

近期中國官方召開一系列會議，討論內捲式競爭治理，也起草價格法修正草案，增設了多條與反內捲相關的款項。

最新數據顯示，相關行業價格出現積極變化。6月份汽柴油車整車製造、新能源車整車製造價格比上月上漲0.5%和0.3%；太陽能設備及電子元器件製造價格年減10.9%，降幅縮小1.2個百分點；鋰離子電池製造價格比去年同期下降4.8%，降幅縮小0.2個百分點。