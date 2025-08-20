中國反內捲　太陽能產業再開會議

▲太陽能產業競爭激烈，近年價格不斷破底。（圖／CFP）



文／中央社台北20日電

中國多個行業近期展開「反內捲」（反惡性競爭）。中國工信部19日召開「光伏（太陽能）產業座談會」，規範太陽能產業競爭秩序。

據陸媒第一財經引述「工信微報」訊息，中國工業和信息化部、中央社會工作部、國家發展改革委、國務院國資委、市場監管總局、國家能源局19日聯合召開「光伏（太陽能）產業座談會」，進一步規範中國太陽能產業競爭秩序。

中國工業和信息化部黨組書記、部長李樂成出席會議並講話，副部長熊繼軍主持會議。相關太陽能製造企業及太陽能企業、中國光伏行業協會、有關地方工業和信息化主管部門負責人參加會議。

會議要求，太陽能產業各方要深刻認識規範競爭秩序對太陽能產業高質量發展的重要意義。一是加強產業調控；二是遏制低價無序競爭；三是規範產品品質；四是支持行業自律。

據第一財經報導分析，這次座談會的官方發布的內容更為隱晦，隱去了參與會議的太陽能企業的數量，也並未像7月的座談會一樣配上與會太陽能企業家的照片。

報導指出，19日召開的會議屬於大會，並未商討各個環節「反內捲」的實施細節，預計今明兩天將分別探討電池、組件環節、矽片環節以及多晶矽環節的反內捲細則。

報導並指出，由於此次工信部舉辦的反內捲會議保密程度極高，與會企業已簽署保密協議，因此會議具體探討內容和會議結果須待官方發布。