「賴清德是託管地總督嗎？」　朱立倫嗆徐國勇：為否定在野忘記光復節

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨祕書長徐國勇昨日指出，1945年日本投降時，同盟國最高統帥、美國麥克阿瑟將軍是命令中國戰區統帥蔣介石，代表同盟國來台接收台灣，所以台灣沒有光復節。國民黨主席朱立倫今（17日）於中常會批評，前幾年不是沒有光復節，只是沒有變國定假日，「民進黨不要為了否定在野黨作為，連台灣光復節都忘記。」難道賴清德還是託管地總督嗎？

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

朱立倫在中常會上表示，台灣主權屬於中華民國的，這是鐵一般的事實，是全體國人共同認知，執政黨竟然不認為台灣屬於中華民國，還在地位未定。今天全世界任何國家可以有不同想法，可以有模糊主張，可以有他戰略或策略性作為，但作為中華民國政府，尤其總統、執政當局，要非常堅定地認為台灣一定屬於中華民國。

朱立倫直言，執政黨為了意識形態、個人想法，懷疑台灣是否屬於中華民國，當然可以否定北京說法，但要堅定地認定台灣屬於中華民國，否則如同徐國勇說「台灣是託管地」，質疑「難道賴清德還是託管地總督囉？這說法荒謬至極，國人無法接受。」

朱立倫指出，民國34年12月25日，台灣脫離殖民地回到中華民國，稱為光復節，「難不成照這些人想法，他們認為台灣還沒光復嗎？台灣還是殖民地嗎？」前幾年不是沒有光復節，只是沒有變國定假日。他要再次提醒民進黨，不要為了否定在野黨作為，連台灣光復節都忘記，這是謬論，執政黨不要繼續在台灣內部製造混亂。

朱立倫諷刺，賴清德總統聲望已經很低了，別再搞政治鬥爭、意識形態。尤其對內，中央與地方問題容易解決，只要有真正領導國家的決心，所有問題都能迎刃而解。