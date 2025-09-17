斥徐國勇「沒有光復節」　國民黨：否定中華民國擁有台灣主權

▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者陳煥丞攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨秘書長徐國勇昨天表示，「沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講」引發爭議。國民黨今（17日）質疑徐國勇，難道要否定中華民國擁有台灣主權？還是真的把賴清德總統當成「萊爾校長」，而非中華民國總統？民進黨身為執政黨，不但不珍惜台灣光復的歷史，反而公然否認台灣歸屬中華民國的事實，這是對歷史的極大不尊重，也是對國家定位的根本動搖。

國民黨指出，今年立法院所推動的「還假於民」修法，成功讓睽違24年的台灣光復節重新恢復為國定假日，讓全體國人共同紀念這段歷史，銘記中華民國在台灣落地生根的關鍵時刻，如果徐國勇認為不存在台灣光復的時刻，民進黨不僅可以選擇公開否定中華民國擁有台灣主權，立法院民進黨團更可以選擇提案刪除光復節放假，讓全民看看民進黨操作意識形態可以有多荒謬至極。

國民黨強調，作為創建中華民國、捍衛中華民國的政黨，有責任將歷史事實呈現於世人面前，並且為保障台澎金馬人民，能享有自由、民主、富足、繁榮的生活，台灣光復80年，青天白日滿地紅的中華民國國旗成為台灣人民的共同信仰，台灣光復就是中華民國的光復，這是全體國民共同的記憶，也是中華民國主權正當性的最佳證明。