　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

斥徐國勇「沒有光復節」　國民黨：否定中華民國擁有台灣主權

▲▼民進黨新任秘書長徐國勇。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者陳煥丞攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨秘書長徐國勇昨天表示，「沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講」引發爭議。國民黨今（17日）質疑徐國勇，難道要否定中華民國擁有台灣主權？還是真的把賴清德總統當成「萊爾校長」，而非中華民國總統？民進黨身為執政黨，不但不珍惜台灣光復的歷史，反而公然否認台灣歸屬中華民國的事實，這是對歷史的極大不尊重，也是對國家定位的根本動搖。

國民黨指出，今年立法院所推動的「還假於民」修法，成功讓睽違24年的台灣光復節重新恢復為國定假日，讓全體國人共同紀念這段歷史，銘記中華民國在台灣落地生根的關鍵時刻，如果徐國勇認為不存在台灣光復的時刻，民進黨不僅可以選擇公開否定中華民國擁有台灣主權，立法院民進黨團更可以選擇提案刪除光復節放假，讓全民看看民進黨操作意識形態可以有多荒謬至極。

國民黨強調，作為創建中華民國、捍衛中華民國的政黨，有責任將歷史事實呈現於世人面前，並且為保障台澎金馬人民，能享有自由、民主、富足、繁榮的生活，台灣光復80年，青天白日滿地紅的中華民國國旗成為台灣人民的共同信仰，台灣光復就是中華民國的光復，這是全體國民共同的記憶，也是中華民國主權正當性的最佳證明。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 2 5515 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大雷雨炸台中「防冰雹」　警戒範圍曝
多機組故障檢修　台電：今夜尖峰備轉容量保6%有困難
遭割喉！她全身赤裸衝超商求救　插管2天搶回一命
朴信惠來台「朝聖甜甜圈名店排4hrs」　阿Ken驚呆：我做給
17少年殺女大生狂逃畫面曝　「土地公」助火速抓人
第一胎4萬！新北市加碼生育獎勵
快訊／國3嚴重車禍！　駕駛死亡
快訊／家寧一家4口現身！　她「全身白」步入法院
快訊／謝欣穎引用「妄言」最新回應！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「賴清德是託管地總督嗎？」　朱立倫嗆徐國勇：為否定在野忘記光復節

北京閱兵傳達4大重點　黃重諺：展示長程武器遠超紀念和平的需要

斥徐國勇「沒有光復節」　國民黨：否定中華民國擁有台灣主權

若被徵召會選台北市長？　王世堅急回：絕對不可能

讚徐國勇「台灣沒有光復節」講得好　王世堅：但國事如麻非急迫事

第一胎4萬！新北市加碼生育獎勵　明年1月上路

中捷藍線補助被砍96%　盧秀燕請中央高抬貴手：眼淚快流下來了

昔補助6775億建設台北捷運路網　行政院：因財劃法中央已無相同能力

AIT指北京扭曲二戰文件　黃重諺：中國用穿越劇決定什麼叫抗戰

馬辦怒嗆徐國勇媚日！　沒光復節？「那退回中華民國發的薪水」

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

【奪命畫面曝】台中男亂刀砍死女大生！殘忍猛攻還折返補刀

【有弟弟真好】隨便使喚他到巷口幫買飲料XD

【瞬間不嘻嘻】黃金獵犬調皮滾草被抓　秒變無辜小寶寶

「賴清德是託管地總督嗎？」　朱立倫嗆徐國勇：為否定在野忘記光復節

北京閱兵傳達4大重點　黃重諺：展示長程武器遠超紀念和平的需要

斥徐國勇「沒有光復節」　國民黨：否定中華民國擁有台灣主權

若被徵召會選台北市長？　王世堅急回：絕對不可能

讚徐國勇「台灣沒有光復節」講得好　王世堅：但國事如麻非急迫事

第一胎4萬！新北市加碼生育獎勵　明年1月上路

中捷藍線補助被砍96%　盧秀燕請中央高抬貴手：眼淚快流下來了

昔補助6775億建設台北捷運路網　行政院：因財劃法中央已無相同能力

AIT指北京扭曲二戰文件　黃重諺：中國用穿越劇決定什麼叫抗戰

馬辦怒嗆徐國勇媚日！　沒光復節？「那退回中華民國發的薪水」

這些美食「蟑螂都不吃你還吃」　權威影片瘋傳？醫1句神破解

深耕特殊教育34年　竹市劉菁華老師獲教育部卓越特殊教育人員

土石流活埋！一家8口「剩他獨活」　悲憶母親遺言：小心洪災

快訊／大雷雨炸台中「防冰雹」　警戒範圍曝

31刀狠殺女友！長輩卻喊「他很乖很老實」　Cheap戳破真相

Krispy Kreme「榛果可可甜甜圈」新上市　限時買1盒送1盒

鼓勵「氫能巴士」上路載客　交通部補助翻倍最高2000萬

高雄男持木棍暴打前女友！「頭部四肢變形」險死　檢求處重刑

李芷霖「海邊中空」全被拍！解放螞蟻腰 轉身一大片肉色被看光

不想被追問、又想留下好印象？心理專家教你7招高情商技巧

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

政治熱門新聞

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

「台灣地位未定」74年前就決議　專家：蔣中正妥協接受

徐國勇：沒有什麼台灣光復節啦！　不要黑白講

4綠委唯一輸給柯志恩　邱議瑩說話了

今天沒有放假！　北市行動防災APP誤發停班課通知急更正

釋昭慧籲拒領「普發1萬」　林思銘：出家人少碰政治

徐國勇否認光復節　蔣：賴清德是哪國總統？

高雄市長選舉「賴瑞隆民調第一」　綠4選將回應了

綠議員遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

總統府先遣人員一早看到「最親民總統」布條傻爆眼

解決少數總統弊病　藍委推「二輪決選制」修憲案

「萊爾校長」500顆紓壓球開賣　3分鐘全秒殺

徐國勇嗆民眾黨得「貪污病」　老友謝立功喊：阿勇你錯了

柯美蘭要小草暫停抗議活動　柯文哲反應曝光

更多熱門

相關新聞

讚徐國勇「台灣沒有光復節」講得好　王世堅：但國事如麻非急迫事

讚徐國勇「台灣沒有光復節」講得好　王世堅：但國事如麻非急迫事

民進黨秘書長徐國勇昨表示，「沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講」，相關言論引發台北市長蔣萬安、藍委等批評。對此，民進黨立委王世堅今（17日）表示，他覺得徐國勇有很好的見解，也做出很好的說明，但這個議題現在由秘書長解釋就夠了，其他立委應該要兼顧自己的選區，現在國家國事如麻，有那麼多重大議題要解決，他不認為這是急迫的。

馬辦嗆徐國勇：退回中華民國發的薪水

馬辦嗆徐國勇：退回中華民國發的薪水

徐國勇稱《中美共同防禦條約》不涉主權歸屬　陳以信嗆：來辯！

徐國勇稱《中美共同防禦條約》不涉主權歸屬　陳以信嗆：來辯！

徐國勇否認台灣光復節　許宇甄：請民進黨提案取消紀念日

徐國勇否認台灣光復節　許宇甄：請民進黨提案取消紀念日

高嘉瑜回鍋選議員？　游淑慧對比「綠營這3人」嘆：入錯黨挺錯人

高嘉瑜回鍋選議員？　游淑慧對比「綠營這3人」嘆：入錯黨挺錯人

關鍵字：

國民黨徐國勇光復節民進黨中華民國

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王柏傑反擊了！

王柏傑被分手超錯愕！

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

18歲女大生最後身影曝光！　一身青春洋溢赴奪命約

女大生赴約慘死　命案現場遺留「粉色髮絲」

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

快訊／二度被拍！范姜彥豐「和黑帽女同

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

即／17歲少年狠殺女大生！爸爸發聲

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

31刀狠殺前女友　17歲少年跳八家將畫面曝

即／陶晶瑩「辣杯杯」糾紛　投資人求償563萬敗訴

「台灣地位未定」74年前就決議　專家：蔣中正妥協接受

新北名醫突過世！診所宣布永久停業　在地人震驚哀悼

17歲男31刀殺女友！網揪出「悲劇共通點」怕爆

更多

最夯影音

更多

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面