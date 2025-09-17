民進黨：完成提名前禁用「這些人」圖像音檔　已用者要下架

▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

備戰2026地方選舉！民進黨選對會今（17日）召開第2次會議，並於下午召開中執會，民進黨選對會共同召集人、秘書長徐國勇在中執會後轉述，選對會決議在農曆過年前完成提名作業，為了維持選舉公平性，總統、副總統、行政院長以及選對會委員相關的圖像、影音、簽名等個人資料，請要參加提名的參選人在完成提名程序之前不得使用，如果已經使用了，應予以下架，而相關決議已在中執會通過。

民進黨選對會今日上午召開第2次會議，下午召開中執會。針對選對會詳細內容，秘書長徐國勇會後轉述賴清德裁示，第一，選對會決議在農曆過年前要完成提名作業。

徐國勇指出，第二，爭取提名的同志們，為了維持選舉公平性，總統、副總統、行政院長以及選對會委員相關的圖像、影音、簽名等個人資料，請要參加提名的參選人在完成提名程序之前不得使用，如果已經使用了，應予以下架。下架時間會在下周選對會進行討論。

徐國勇表示，選對會為完成直轄市跟縣市長的作業有分工，選對會委員依據分工前往各個縣市進行相關提名作業彼此協調等，會依據分工合作進行相關作業。

而據了解，民進黨選對會第3次會議將在下周三中常會後召開。