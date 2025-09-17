轟「沒有光復節｣是數典忘祖　趙少康批徐國勇：當亡國奴還沾沾自喜？





▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者詹詠淇攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨秘書長徐國勇16日表示「沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講」，引起各界議論。對此，前中廣董事長趙少康今(17日)痛批，這種說法真是數典忘祖、自取其辱，對台灣歷史的詮釋完全扭曲歷史，哪有做了亡國奴還沾沾自喜？簡直不可思議。

趙少康表示，好不容易在在野黨修法力推下，今年10月25日台灣光復節恢復放假一天，今年適逢抗戰勝利80周年，格外具有紀念意義。沒想到徐國勇昨天居然說「根本沒有台灣光復節」、「對日抗戰勝利時的台灣人其實是日本人」，徐國勇到底是哪國人？

趙少康表示，徐國勇當過內政部長，對台灣歷史的詮釋完全扭曲歷史，這種說法真是數典忘祖、自取其辱，哪有做了亡國奴還沾沾自喜？簡直不可思議。

趙少康指出，因為清朝戰敗，被迫簽了喪權辱國的馬關條約，把台灣割讓給日本，導致當年的台灣人淪為對日本的「亡國奴」，日本在台灣大力推動「皇民化」，這種恥辱，到現在還有台灣人對這段被割讓的過往不諒解。香港、韓國也被日本佔領過，他們會因此自認為日本人？

趙少康提到，第二次世界大戰日本戰敗，才把東北四省、台灣、澎湖歸還給中華民國，台灣「光復」是不爭的事實，不能因為意識形態扭曲歷史。民進黨只是因為中華民國當時的執政黨是國民黨，寧願承認日本而不承認中華民國，就是數典忘祖的不肖子孫。

趙少康說，中華民國的存在早於中華人民共和國，中華民國就是兩岸的最大公約數，大陸也無法否定中華民國的存在。

最後，趙少康強調，大罷免大失敗、對美關稅談判失利，最近美濃大峽谷的畫面令人痛心，無薪假創新高也讓人擔心，賴清德為了挽救不斷下探的支持度，不顧民主大義，擁抱極少數死忠的急獨派，只是請鬼拿藥單，讓民心離得更遠。

▼趙少康痛批徐國勇。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）