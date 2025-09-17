揭曉民進黨團幹部？　柯建銘明早開記者會說明

▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院19日就要開議，但民進黨團幹部至今（17日）仍難產。據轉述，總統兼民進黨主席賴清德在中執會上提到3件事，包括每周五黨團大會一定要如期召開，而黨團三長也應該由黨團自主選出來，而非指定的。據了解，有中執委關心黨團幹部問題，而民進黨團總召柯建銘有表示，反正多的不說，明天早上會開記者會說明。

民進黨今天下午召開中執會，秘書長徐國勇會後轉述，主席賴清德剛才提到，第一，民進黨尊重黨團自主，但民進黨有更重要的民主價值，也就是黨政同步。所以主席剛才在中執會提到，黨團大會一定要如期召開，每個禮拜五黨團大會如期召開是黨內黨政同步，也是民進黨內極為重要的一部分。

▼總統賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

第二，徐國勇說，每周一，以前當立委、行政院發言人、政委時，行政立法協調會也一定都有召開，所以主席要求黨內在這部分一定要召開。第三，每個委員會都有政策小組，以前在財委會、外委會當召集人時，政策小組會議也都如期召開，所以主席特別強調，有關各委員會的一定要如期召開。除此之外，黨團三長選舉也應該由黨團產生，而不是指定的，必須由黨團自主選出來，包括各委員會召集人也應該由各委員會委員來「選」出來，或者由各委員會委員「推選」出來，就像他以前在外委會擔任召委時。

據了解，有中執委關心黨團幹部問題，民進黨團總召柯建銘也有回應，表示反正多的不說，明天早上會開記者會說明。

▼民進黨團總召柯建銘。（資料照／記者呂佳賢攝）