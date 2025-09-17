讚徐國勇「台灣沒有光復節」講得好　王世堅：但國事如麻非急迫事

▲民進黨立委王世堅挺黨秘書長徐國勇「台灣沒有光復節」之說。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨秘書長徐國勇昨表示，「沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講」，相關言論引發台北市長蔣萬安、藍委等批評。對此，民進黨立委王世堅今（17日）表示，他覺得徐國勇有很好的見解，也做出很好的說明，但這個議題現在由秘書長解釋就夠了，其他立委應該要兼顧自己的選區，現在國家國事如麻，有那麼多重大議題要解決，他不認為這是急迫的。

美國在台協會（AIT）日前表示，中國刻意扭曲二戰時期文件，美國國務院對此也背書。外交部昨（16日）感謝並歡迎美方對中國扭曲二戰相關文件言論的駁斥，特別是公開明確重申美方對台政策立場，駁斥中方虛假不實的論述，以及再次展現對台灣國際參與的堅定支持。

民進黨秘書長徐國勇昨在民進黨直播節目除了肯定AIT回覆外，也提到，蔣介石在1949年來到台灣前就辭去總統，由李宗仁接任，因此他就不是中華民國總統，但是他有軍隊，不是國家領導人卻有軍隊就叫「軍閥」。1945年同盟國亞洲地區統帥麥克阿瑟發布「戰區第一號命令」，命令蔣介石代表同盟國接收台灣，所以蔣介石是代表同盟國接收台灣，「沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講」。

對此，民進黨立委王世堅下午在中執會前受訪表示，這種比較高深的政治議題，徐國勇有很好的見解，也做出很好的說明，所以這個深水區，現任其他立委就遵照黨的做法，不要再去多置喙。

而針對交情好的徐國勇遭藍營圍攻，是否要幫他說話？王世堅回應，「我覺得徐國勇秘書長回得非常的好，他講得很對」，站在台灣400年來的歷史，台灣一向是外來殖民者的手段，從來不是自己的目的，所以他一直認為，台灣人在某一個時刻，一定要團結，「我們要成為自己的目的，不要再當其他強權的手段，所以我們的看法是一致的」。

不過，王世堅也認為，這個議題現在由秘書長率先解釋就夠了，其他立委應該要兼顧自己的選區，現在國家國事如麻，有那麼多重大議題要解決，他不認為這是急迫的，所以不想在這時說明，因為徐國勇已經說明的非常好。