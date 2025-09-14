國慶焰火9/16試放千發　佈彈區、落焰區晚間6點採甲種圍籬管制

▲2025國慶焰火首度在南投縣施放，9月16日預先試放，圖為南投燈會現場。（圖／資料照片，南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

114年國慶焰火將於南投縣會展中心登場，南投縣政府指出，9月16日晚間8時將先行進行試放約3分鐘，施放3至8吋、共計超過1000發的焰火彈，重點測試佈彈與落焰狀況，縣長許淑華也將親臨現場進行工作指導，確認施放角度與安全性，為國慶當晚做好最周全的準備。

縣府提醒，試放當天自晚間6點至10點實施交通管制，範圍涵蓋華陽路、環河路、順溪北路、東閔路、營中路、平山坑排水路、祖祠路、育樂路、芳美路及信義街等10個路段，其中綠美橋因限重，自晚間7點至試放結束亦同步管制，因預期將吸引眾多民眾到場觀賞，亦呼籲用路人減速慢行，並配合交通指揮人員指示。

許淑華表示，今年焰火以南投自然景觀為背景，臨近貓羅溪與情人橋，10月10日晚間8點焰火秀將登場，施放長達40分鐘、超過3萬發焰火，規模為近十年最大，最大尺寸達8吋，共分十二段主題，融入南投自然景觀與人文意象，今年更結合潮流音樂元素，邀請百大DJ妖嬌與知名DJ Mr.GIN現場混音，讓煙火與音樂同步共舞，壓軸並安排有知名歌手演唱，將氣氛推向最高潮。

交通部分，國慶當日自中午12點起，會展中心周邊道路即實施管制，在南投市、草屯鎮及名間鄉設置三大接駁站，規劃六條接駁路線，包含有茶博會場至焰火會場的接駁車，方便遊客往返，另為減少壅塞，國3南投交流道中午起封閉，車輛須改道至中興或名間交流道，散場時若遇回堵，交通單位也將實施間歇性管制改道；縣府提醒遊客多加利用接駁車或公共運輸，確保行車安全與順暢，此外亦規劃旺來園區及易經大學兩處替代觀賞點，現場亦有市集、舞台演出及優惠券發放，提供多元觀賞選擇。

縣政府強調，焰火佈彈區及落焰區將進行甲種圍籬管制，區域涵蓋南投市內興段等地號，搭設管制路段包括東閔路沿路(約從該路之11號起至99號路段)、環河道路沿路堤頂(約從浪漫情人橋下至華陽路1046巷路段堤頂)，以及順溪北路二段部分路段(浪漫情人橋下起至約內轆排水溝封閉)，全面禁止人車進入與停留，僅限焰火作業人員、車輛及救護車出入；焰火試放管制時間自9月16日下午6時起至作業完成與檢點結束止，國慶施放焰火管制則自9月30日下午5時起至10月11日中午12時止，其中10月9日至10日實施全日管制至焰火作業結束為止。

為營造節慶氛圍，國慶當日自下午1點起，會展中心周邊將推出四大主題市集，集結在地小吃、特色餐車、伴手禮專區與文創攤位，展現南投多元特色，後方並設置「親子放電樂園」，規劃六款遊樂設施，打造家庭同樂天地；下午4點起，還有多組在地優質藝文團隊與金曲獎最佳原住民語歌手姑慕·巴紹接力演出；而國慶焰火施放除適逢「2025南投世界茶業博覽會」（10月4日至12日）於中興新村舉辦，縣府於連假期間也同步推出「南投旅遊好康月」，結合住宿、餐飲及旅遊景點優惠，相關資訊可上「114年國慶焰火在南投」官網（https://2025fireworks.nantou.gov.tw/）查詢。