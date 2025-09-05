虎尾中元祭明天登場！「警力全開」嚴打竊賊、酒駕、改裝車

▲虎尾鎮街頭預計湧入大批人車，警方全力部署交管。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「北基隆南虎尾」是中元普渡祭典中，兩個極具代表性的盛大慶典。 虎尾中元祭將於明（6）日熱鬧登場，預估數萬人潮湧入小鎮，車潮也將塞爆市區。雲林縣警局預先亮黃燈，宣布當天將針對光復路、弘道路、新生路、中山路、林森路與中正路等重要路段實施交通管制，呼籲民眾及早改道，避免進城受困。

警方規劃替代路線，提醒要往西螺方向的車輛，可改從工專路、北平路、光復路再轉文科路通行；前往台78線快速道路或土庫的用路人，則建議走文科路外環道銜接雲97線，再上快速道路，別硬鑽市區。

除了車流，警方也強調治安不能掉以輕心。活動當天將動員警力加強防搶、防竊，確保民眾生命財產安全，同時也嚴令各承辦單位不得出現妨害風化或違反善良風俗的表演或行為，違者依法嚴辦。

警方指出，普渡當日將祭出嚴格取締，包括危險駕駛、無照駕駛、噪音車與違規改裝車輛都在取締名單中，巡邏、攔檢一刻也不鬆懈。

警方呼籲民眾務必「喝酒不開車」，若有飲宴需求，請改搭計程車返家，別讓普渡慶典蒙上憾事。並強調，希望民眾能「快快樂樂出門、平平安安回家」，讓這場一年一度的中元普渡大典平安圓滿落幕。

