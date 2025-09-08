南投市貓羅溪畔9/16試放國慶焰火　縣政府公告交通管制時間範圍

▲今年國慶焰火將於舉辦南投燈會的貓羅溪畔施放。（圖／資料照片，南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

114年國慶焰火將在南投市貓羅溪畔施放，南投縣政府為做好前置作業，9月16日晚間將實施焰火試放，並依據道路交通全安會報決議，公告「114年國慶焰火在南投」焰火試放活動交通疏導管制事宜。

縣府指出，國慶焰火試放區週邊將實施交通管制，管制時間從9月16日晚上6時至10時，並將視實際情況彈性調整，籲請民眾注意、配合警察指揮管制並接受執勤員警之引導，公告範圍內道路非經許可，禁止任意停車（含臨停）及設攤。

依據公告，焰火試放交通管制範圍主要有10個路段，包括華陽路（中華路至祖祠路含，不含福崗路）；環河道路段（中華路至育樂路含）；順溪北路段（中華路至綠美橋含）；東閔路段（營中路至祖祠路含）；營中路段（營北路至東閔路含）；平山坑排水路（華陽路至環河道路含）；祖祠路（華陽路至東閔路含）；育樂路（信義街至芳美路含）；芳美路（育樂路至民族路及中興路含；信義街（祖祠路至國道3號南投交流道匝道及祖祠路至育樂路，禁止3.5噸以上大型車通行）；另綠美橋因限重，管制時段為晚間7時至試放焰火結束。

縣府表示，試放焰火預期會引來許多民眾，因此呼籲車輛減速慢行，並配合交通指揮人員之指示，維護民眾安全。