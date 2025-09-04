鷄籠中元祭放水燈9／5登場　當天全市暫停垃圾清運1天

▲雞籠中元祭重頭戲「放水燈」9月5日登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市年度盛事「鷄籠中元祭」放水燈活動將於9月5日登場。市府環保局今（4）日表示，因應當日晚間花車遊行及放水燈儀式，市區主要道路將實施交通管制，並於當天暫停垃圾清運1天，請市民提前規劃垃圾處理。

今年中元祭由吳姓宗親會主普，市府規劃於9月5日下午5時30分至晚間11時，市區道路實施交通管制；另自當晚9時起至隔日凌晨1時，北寧路平浪橋至八斗子車站路段將全面封閉。

環保局指出，因交通管制影響，5日全市垃圾清運作業將暫停1天，呼籲市民提前配合，避免垃圾囤積。活動結束後，環保局將立即動員人力清掃遊行沿線，盡快恢復市容整潔。

▲9月5日當天停收垃圾，民眾可利用全市11處收運輔助點。

至於當日有垃圾丟棄需求的民眾，可利用全市11處收運輔助點，垃圾車仍會於上午停放供交運，地點如下：

・暖暖區：暖暖班部源遠路78之1號

・七堵區：七堵班部崇孝街11-4號（吉隆電視斜對面）、百福班部百一街與福一街口（五堵橋下）

・中正區：義二路266號前、中正國小

・信義區：信二路179號（信義區公所對面）、六合街原水源會館旁

・中山區：西定路加油站西定路190號對面、仁正國宅中山二路89巷口

・安樂區：崇德路1號前、安一路班部基金一路129巷底

環保局提醒，市民可就近利用輔助點交運垃圾，並一同配合維護基隆市容，共同迎接莊嚴熱鬧的中元祭典。